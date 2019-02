Vår Energi samler troppene i Vestre Svanholmen på Forus

Det var i starten av juli at nyheten kom om at det store italienske selskapet Eni og det Stavanger-baserte investeringsselskapet HitecVision slår sammen sine norske oljeselskaper, Eni Norge og Point Resources. Fusjonen gjør at de blir en av de største aktørene på norsk sokkel.

Det nye selskapet skal investere 65 milliarder kroner i Norge de neste fem årene. Begge selskapene har i dag hovedkontor i Stavanger, og også det nye selskapet skal ha sitt hovedsete i oljehovedstaden.

Og nå er det klart at det hovedsete blir i Vestre Svanholmen 1 på Forus.

I en pressemelding heter det: «Før innflytting skal det gjøres en større tilpasning og utsmykking av bygget, hvilket gjør at flyttingen kan påbegynnes først etter sommerferien. Seabrokers er stolte over at Vår Energi valgte Forus og Vestre Svanholmen 1, og ser frem til et langt og godt samarbeid med en av regionens mest spennende selskaper. Vi lover å gjøre hva vi kan for at Vår Energi skal bli fornøyd med sitt leieforhold.

Seabrokers

«Vår Energi har vært på jakt etter nye lokaler etter at det fusjonerte selskapet ble en realitet i desember 2018. Vestre Svanholmen 1, har for oss i Seabrokers stått frem som et svært godt alternativ i denne vurderingen. Bygget står allerede klart, det er bygget for en stor energiaktør, det er moderne, energieffektivt, har god parkeringsdekning og en ekstrem fleksibilitet som gjør at det kan tilpasses fremtidige behov».

Seabrokers Eiendom AS er et selskap i Seabrokers Gruppen, lokalisert på Forus. De er en av regionens største eiendomsbesittere med over 210.000 kvadratmeter næringsareal.

PS! I slutten av 2017 valgte Equinor å ikke fornye leieavtalen med Seabrokers i Vestre Svanholmen 1.