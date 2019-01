Nå får du en ny sjanse - Ryfastløpet utvider til 7000 deltakere

33 dager etter at påmeldingen startet, hadde halvmaraton-løpet allerede nådd grensen som var satt på forhånd. Løpere fra 24 nasjoner fylte de ledige plassene, men arrangørene lovet å vurdere om antallet deltakere kunne økes.

– Vi var nødt til å ta en fot i bakken, for å se om det lot seg gjøre å øke antallet. Dette har med omfang, logistikk, sikkerhet og areal å gjøre, forteller løpssjef Beate Jåsund i Midtbygdens IL (MIL).

MIL er hovedarrangør sammen med Staal Jørpeland, i samarbeid med Statens vegvesen, IL Skjalg og Stavanger Skiklubb. Fredag slapp de nyheten, i bitende vind utenfor tunnelmunningen på Solbakk, om at taket heves.

Ekstra båter hjem

Vi utvider kapasiteten. Etter vurdering i lag med blant annet vegvesenet, idrettslagene og Kolumbus, mener vi at vi skal kunne håndtere 7500 deltakere, forteller løpssjef Beate Jåsund.

Selve deltakertaket blir satt til 7000, men det blir rom for ytterligere 500 løpere fra sponsorer, bedrifter og inviterte gjester.

– Førstkommende mandag, 28. januar klokka 12, åpner vi opp for siste påmeldingsrunde for halvmaraton. Men husk at det blir arrangert barneløp og to rulleskirenn, og her det god plass ennå, understreker Beate Jåsund i MIL.

Det settes opp ekstra ferje og hurtigbåt for å frakte deltakere tilbake til Stavanger etter løpet. Arrangementet er blant de største i landet.

Tidenes løpsfest

– Dette blir tidenes løpsfest i Rogaland, sier Ryfast-sjef og initiativtaker Gunnar Eiterjord.

Birkebeinerløpet hadde 6500 deltakere på halvmaraton i 2015 og rundt 10.000 deltakere til sammen. Grete Waitz-løpet i Oslo var et av verdens største mosjonsløp og samlet hele 40.000 deltakere på det meste. Men i dag er det ikke mange løp i Norge som kan vise til 7500.

- Vi har også fått ekstra drahjelp til å tenke stort ettersom Lyse, Stangeland Maskin og Ryfylke Trelast nå går inn som våre store sponsorer, forteller markedsansvarlig Rune Harestad fra Staal Jørpeland IL.

Siden 2014 har Stangeland Maskin jobbet med Eiganestunnelen, som er en del av Ryfast-prosjektet.

– Ryfastløpet blir en folkefest, for både store og små, sier daglig leder Tommy Stangeland, som ikke har tenkt å løpe selv.