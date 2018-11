Rennesøy-ordfører blir ordførerkandidat i Nye Stavanger

Nominasjonskomiteen for Senterpartiet i Nye Stavanger er ferdig med sin innstilling og vil ha ordfører i Rennesøy Dagny Sunnanå Hausken som ordførerkandidat ved neste valg.

– Det er veldig kjekt at nominasjonskomiteen enstemmig vil sette meg på topp. Det er jeg veldig glad for. Det blir spennende å drive politikk også i Stavanger, og jeg tror Senterpartiet har mye å bidra med, og at mine erfaringer fra en liten kommune kan være gode å ta med inn til byen, sier Sunnanå Hausken.

– Vi ligger godt an på nasjonale meningsmålinger så jeg håper å få inn ei god gruppe. I den nye kommunen skal Sp selvsagt jobbe for å beholde tjenester der folk bor, og ta vare på hele kommunen, sier hun.

Senterpartiets mangeårige toppkandidat i Stavanger Bjarne Kvadsheim, rykker ned på andreplass på lista til Senterpartiet i Nye Stavanger.

Kvadsheim, som i dag er gruppeleder for Stavanger Sp, var partiets toppkandidat i Stavanger i 2003, 2007, 2011 og 2015. Men nå er det slutt. Komiteen innstiller ham på 2. plass.

Kvadsheim, som i inneværende periode er eneste Sp-politiker i bystyret i Stavanger, har visst en stund at Dagny Sunnanå Hausken innstilles som partiets ordførerkandidat.

Kristian Jacobsen

- Hun har vært ordfører i åtte år og er en erfaren dame. Samtidig håper jeg at vi får inn flere representanter i kommunestyret, minimum tre stykker; en fra hver av kommunene som blir til Nye Stavanger.

Mange fra både Rennesøy og Finnøy forventer at det er Senterpartiet som skal ta ansvar for å beholde tjenestetilbudet i distriktene i den nye kommunen. Vi har en formidable oppgave foran oss, sier Kvadsheim.

Fra før av er det kjent at Kristelig Folkeparti i Nye Stavanger har Henrik Halleland, ordfører i Finnøy, som sin toppkandidat.

På tredje plass innstiller Sp-komiteen Birger Hetland fra Finnøy.

De tre øverste kandidatene er kumulert, topp 16 er prioritert.

Dagny Sunnanå Hausken (Rennesøy) Bjarne Kvadsheim (Stavanger) Birger Hetland (Finnøy) Marte W. Nesheim Raunen (Rennesøy) Halvard Bøe (Finnøy) Kate Elin Norland (Stavanger) Karl Anders Mæland Nilsen (Stavanger) Eli Lindanger (Finnøy) Terje Øvrebø (Rennesøy) Anett Haugvaldstad (Rennesøy) Henrik Hageland (Stavanger) Stian Roda (Finnøy) Leif Christian M.Andersen (Stavanger) Tine Øvrebø (Rennesøy) Ronny Kavli (Finnøy) Stig Fagerland ( Stavanger)

Resten av listen er alfabetisk.