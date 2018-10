Tysvær KrF er delt om Hareide

Svein Terje Brekke er leder i Tysvær KrF og har tidligere signalisert at han støtter Hareide. Men lørdag er han på ferie og får ikke delta på det ekstraordinære fylkesårsmøtet, som skal velge 15 kandidater til landsmøtet 2. november.

– De fem som reiser fra oss fordeler seg jevnt på begge sider. De reiser ikke med bundet mandat, og jeg tør ikke si hva flertallet heller mot. Det avhenger av hvem som reiser. Jeg snakket med fire i går (mandag), og det kan fort bli 2–2 i forhold til Hareide. Jeg må sjekke varamannslisten på hvem den siste blir, forteller Svein Terje Brekke, som konkluderer etter hvert med Kristian Valle Høie.

De fire andre som reiser er Hans Førre, Asbjørn Espeset, Anna Henriette Eikje, Edvin Gjerde. Tysvær KrF hadde møte 8. oktober.

Usikre

Asbjørn Espeset har ikke bestemt seg, og vil ikke si noe om saken til media før fylkesårsmøtet. Han er venn med Kjell Magne Bondevik, sies det av andre fra Tysvær, som derfor regner med at han kommer til å støtte Hareide.

Heller ikke Anna Henriette Eikje har konkludert.

– Fram til nå har jeg hatt problemer med å bestemme meg. Debatten har vært interessant, og jeg har ikke oppfattet den dype splittelsen man får inntrykk av gjennom media. Jeg ser fordeler og ulemper med begge sider, og er veldig sentrumsorientert og synes det ikke er kjekt å måtte velge. Tysvær KrF er veldig delt og avspeiler landet som det er. Uansett hvilken side vi velger, må vi svelge røde eller blå kameler. Jeg må bruke dagene framover til å bestemme meg. Det er voldsomt vanskelig. Jeg føler ting blir gjort i feil rekkefølge, der vi først skal vise alle kortene og så skal vi begynne å spille. Men samfunnet krevet at man skal velge, det blir polarsering - og det har jeg ikke sans for. Jeg liker best at partiene snakker fint i lag og kommer fram til gode løsninger, sier Eikje og nevner samvirke som et tema hvor hun heller mot rødt, mens familiepolitikk taler for blått.

Hans Førre er enig med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg vil heller samarbeide med Høyre enn å få SV på nakken, sier Førre.

Kristian Valle Høie støtter Hareide.

– I utgangspunktet kunne jeg tenke meg en regjering med Høyre og Sp. Men når det ikke er et alternativ, så vil jeg at vi skal i regjering, og da er det et bedre alternativ for KrF med Ap og Sp. Spesielt med tanke på familiepolitikken, sier Valle Høie.

Edvin Gjerde har ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

Lygre er usikker

Lørdag skal Rogaland KrF velge 15 landsmøtedelegater til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. Tysvær-politikeren Gunn-Marit Lygre var vararepresentant til Stortinget i forrige valgperiode og hun er foreslått som kandidat til selve landsmøtet. Hun kan ikke delta på fylkesårsmøtet. Og hun flagger ikke et tydelig standpunkt.

– For mange av oss, også i Tysvær, har en pragmatisk tilnærmingsmåte. Vårt parti er et sentrumsparti og kan samarbeide hvor det skal være. Det handler om å få mest mulig i forhold til partiets ideologi og få til mest mulig av partiprogrammet. Historien har vist seg at noe fungerer bedre, noe dårligere. Jeg har stor forståelse for det Knut Arild Hareide peker på, og følger han langt i tankene. Det betyr ikke automatisk at det er lett eller enkelt å kaste den statsministeren som er i dag. Henne har jeg stor respekt for og mange gode ting å si om. Egentlig går landet godt. Derfor er det komplisert. Men det er en utålmodighet som gjør at Knut Arild sier det han gjør, fordi partiet ønsker å komme i posisjon og ha en hånd på rattet. Uansett om vi går til høyre eller venstre, så er ikke dette formfullendt - vi må svelge kameler. Det er ikke uten grunn at vi er KrF - og det vil koste både å gå til høyre og venstre. Men det koster ulike ting, og jeg lurer på hva som er best, sier Lygre.

– Høres kanskje ut som du lander på høyresiden?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg vet ikke hva det betyr, og hva man lander på i avstemmingene på landsmøtet. Du forutsetter at KrF vil i regjering, og at vi må stemme over en Høyre- eller Ap-regjering. Det handler om vi skal i regjering, og så skal vi vurdere hvor vi skal gå. Det er et arbeid som skal gjøres i forkant, og jeg er ikke ukjent med å vurdere et samarbeid med Ap som en mulighet. Men jeg har ikke lyst her og nå å kaste regjeringen, svarer Lygre.