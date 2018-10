Jon Ingemundsen

Anders Minge

Riksantikvaren

Her er riksantikvarens begrunnelse:

«Øvre Strandgate 60 er et typisk hus for 1860-tallets Stavanger, og må sannsynligvis være det best bevarte i byen fra denne perioden. Huset er oppført i slutten av den oppgangstida fra 1808 til 1870 som var basert på fiske og eksport av vårsild. Byen vokste i folketall og tetthet i denne perioden. Samtidig meldte det moderne samfunnet seg, og etter sildeepoken gikk Stavanger inn i en overgang der næringslivet gikk over fra å basere seg på fiskeri og skipsfartsnæring til industri. Byggherren, skipper Carsten Jespersen Eckmann, kan ha tatt del i denne oppgangen og benyttet sine penger til å oppføre et helt nytt hus.

Mange av de originale bygningsdelene har overlevd i nesten 140 år, og det gjør huset til et enestående «tidsvitne». Hovedbygningen er stilmessig utformet i overgangen mellom empire- og sveitserstil. Bakgårdsbygningen og utearealene er mer eller mindre uendretsiden 1860-årene. Fredningen omfatter hovedbygningen med bakgård og portrom.»

Riksantikvaren

Også Haraldsgata 37, en villa fra 19320-tallet, i Haugesund og Gården Øya, fra 1700- og 1800-tallet, i Sokndal ble tirsdag fredet.

Riksantikvaren

