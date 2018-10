Wirak var med i Aftenbladets direktesending mandag morgen, og sa:

– Vi tror ikke det er nødvendig å ha rushtidsavgift. Da det ble vedtatt i 2014 var det en helt annen trafikksituasjon, folk sto i kø, og det var store problemer. Det har vi ikke lenger. Det er alt for dyrt med rushtidsavgift. Vi tar selvkritikk for at det vedtaket ble gjort. Det er helt feil, så vi prøver nå å få det bort, sier Wirak.

