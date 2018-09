Havsule måtte kjøres fra Våland til Kvernevik

– Det går vel et par år mellom hver gang, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune. Og lørdag skjedde det igjen, denne gang på Våland i Stavanger.

På asfalten i Rektor Steens gate lå havsula, som ikke er et vanlig syn i byen. Som navnet tilsier, så trives denne relativt store fuglen best på havet. Men en sjelden gang må den nødlande.

Dårlig vær

– Hvorfor den landet på Våland, er umulig å svare på. Men trolig er det et resultat av det dårlige været i det siste. Ofte skyldes det dårlig kondis, og så må de bare gå ned til slutt. Den kan ha rotet seg inn i Gandsfjorden først, sier konservator Alf Tore Mjøs ved Must, avdeling naturhistorie.

Når havsula først lander på land, så lander den ofte på en vei, gjerne våt asfalt, ifølge Mjøs, noe som kan skyldes at den tror at veien er flat sjø.

Men selv om vei kan være en god landingsplass, egner den seg dårlig for take off, iallfall i byer. Havsula kan ha et vingespenn på opp mot to meter og er den største sjøfuglen i Norge. Den trenger godt med luft under vingene, noe den ofte ikke får i bygatene.

Hissigpropper

Og det var derfor at naturforvalter Ankarstrand var raskt på pletten lørdag formiddag. Med gode hansker.

– De pleier å være ganske hissige, ja, og biter mye. Men jeg fikk den inn i bilen og oppi en kasse. Og så kjørte jeg den ut til sjøen ved Kvernevik. Der så jeg at den tok av, før den landet igjen lenger ute, kanskje for å puste ut litt, sier Ankarstrand.

Havsulene er relativt nye i Norge. Den første kolonien ble etablert på Runde utenfor Ålesund i 1946 eller 1947, ifølge professor Rob Barrett, som har forsket på sjøfugl i over 40 år. Siden gikk den også nordover, og i dag er det ni kolonier i Nord-Norge med nesten 3500 par, like mange som på Runde.

Havsula har hatt gode tider de siste årene på grunn av økende makrellbestander. Den stupdykker etter fisk og kan ha en fart på 100 kilometer i timen når den treffer vannflaten. Stupet starter gjerne 30–40 meter oppe i lufta. I sjøen kan den svømme med vingene.