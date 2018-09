Hva skal vi med hytteporno?

Siden enkel forskning forteller oss at flere leser saker med ord som inneholder porno, enn ord som for eksempel forskningsdager, så gjorde vi vårt for at noen ekstra lesere skulle klikke seg inn på denne saken.

Og det er ikke tull, du kan lære mer om hva vi skal med hytteporno, dersom du besøker forskningsdagene som går av stabelen fra 19. til 30. september.

Da kommer forskerne ut fra sitt kjente habitat for å møte folk. I vår region skal det være 18 arrangement med over 70 forskere som deler av sin kunnskap. Du kan møte dem på Kvadrat, Torget i Stavanger, Kåkå, Folken og museene i Stavanger og Sandnes.

Oppvekst er hovedtema i år. Og blant tingene du kan få med deg er, hva det betyr å vokse opp med oljenæringen, du kan høre om 900 års barndom under Forskernatten, og på Kåkå skal Trude Eriksen ha stand-up show om barn og sikkerhet gjennom tidene, og mye mye mer.

Her er utdrag fra programmet:

ONSDAG 19. SEPTEMBER

Åpning av Forskningsdagene. Starter klokken 14.30 på Universitetsbiblioteket, UiS.

Fri lek eller skoleforberedelse i barnehagen - må vi velge? Starter klokken 14.30 på Universitetsbiblioteket, UiS.

Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte og kreftsyke. Starter klokken 19.00 på Arkeologisk museum, UiS

TORSDAG 20. SEPTEMBER

Forsker i farta: Se det usynlige bakteriene. Starter klokken 16.30 på Kvadrat

Forsker i farta: Se det usynlige bakteriene. Starter klokken 16.30 på Kvadrat

Teologi til folket: Teologi, bibelfag og samfunnsfag. Starter klokken 18.00 på VID Stavanger (Misjonshøgskolen) på Kampen

Oljeselskap. Korte foredrag om blant annet å vokse opp med oljenæringen, om energi- og klimautfordringen, om å ta vare på oljehistorien. Starter klokken 19.00 på Norsk Oljemuseum

FREDAG 21. SEPTEMBER

Klassen, oppvekst og samhold. Starter klokken 13.00 på Universitetsbiblioteket, UiS

LØRDAG 22. SEPTEMBER

Forskningstorget i Stavanger. Store og små mulighet til å utforske, lære, leke og la seg underholde av forskning. Starter klokken 11.00 på Torget i Stavanger

MANDAG 24. SEPTEMBER

Barneuniversitetet. Om å passe inn: kjønn, identitet og respekt for deg selv og andre. Starter klokken 11.15 på Universitetet i Stavanger

TIRSDAG 25. SEPTEMBER

Forsker Grand Prix. Starter klokken 18.30 på Folken

ONSDAG 26. SEPTEMBER

Forskningens dag på SUS: Bli kjent med forskningen på psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus. Starter klokken 10.45 på Stavanger universitetssjukehus.

Forskningens dag på SUS: Bli kjent med forskningen på psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus. Starter klokken 10.45 på Stavanger universitetssjukehus.

Forsker-standup. Kan man se vinden? Og mer. Starter klokken 20.00 Kåkå/Sting Nere

TORSDAG 27. SEPTEMBER

Kunnskapstørst. «Innvandrere får norske bedrifter til å tenke nytt» Starter klokken 15.45

Kunnskapstørst. «Innvandrere får norske bedrifter til å tenke nytt» Starter klokken 15.45

Forsker-standup. Kan man redde liv med ligninger? Hva skal man med Hytteporno? Og mer. Starter klokken 20.00 på Kåkå/Sting Nere

FREDAG 28. SEPTEMBER

Forskernatt: Janne & Jostein-Show: Alle tiders oppvekst. Starter klokken 19.00 på Universitetsbiblioteket, UiS.

LØRDAG 29. SEPTEMBER

Museumslørdag. Gratis inngang på Arkeologisk museum, MUST-museene, Vitenfabrikken, Garborgsenteret og Norsk Oljemuseum.

Museumslørdag. Gratis inngang på Arkeologisk museum, MUST-museene, Vitenfabrikken, Garborgsenteret og Norsk Oljemuseum.

Tidsrommet - barndom gjennom 900 år. Norsk barnemuseum, Stavanger museum.

Hvordan var det å vokse opp i havrebyen Sandnes. Vitenfabrikken og Krossen Havremølle. Starter klokken 12.00

SØNDAG 30. SEPTEMBER

Matløypa på Ullandhaug. Familieaktiviteter, smaksprøver og opplevelser. Fra klokken 12.00

Her kan du lese hele programmet: Forskningsdagene i Stavanger-regionen