Snart kan du gå fra Trollpikken til Stoplesteinan

I 2017 fikk egersunderne trollpikkensjokk. Det er ingen overdrivelse å si at lokalbefolkningen ble tatt på senga av suksessen. I nyhetskavalkaden på NRK før nyttår, ble Trollpikken fremhevet som en av fjorårets store nyhetssaker.

– Derfor er det viktig at vi er på hugget og smir mens jernet er varmt, sier Pål Thjømøe. Han er daglig leder i Magma Geopark og den som får ansvaret for Trollpikken i 2018. Han forteller at Trollpikken SA nå er etablert som et samvirke.

– Vi har kommet fram til at det er den beste måten å organisere oss på. I et samvirke er det lett å tre ut og inn. Kommunen blir med gjennom «næring og havn». Grand hotell, Dalane Kyststi og grunneierne blir også med. Det er Magma Geopark som skal lede arbeidet.

Mentor

Pål Thjømøe er ikke nervøs foran sesongen. Bare moro hvis det tar helt av, sier han og forteller at Audun Rake i Lysefjorden utvikling har vært noen turer i Egersund i løpet av vinteren.

– Han er en slags mentor for oss og det har vært veldig bra å ha ham med i møtene. Der har grunneiere og andre fått høre om bra og mindre bra ting de har gjort i forbindelse med Preikestolen.

Trollpikken SA skal bruke den samme parkeringsplassen som i fjor, men til neste år må det komme en ny løsning.

Hver dag i sommerhalvåret skal det gå flere turer med guide til Trollpikken. Det finnes lange og korte muligheter og booking skal skje på nettet. Skilt og informasjonstavler er produsert.

Pål Christensen

«Hemmelig» attraksjon

Egersund har lenge hatt en godt gjemt attraksjon som heter Stoplesteinan. Det er 18 år siden Aftenbladet første gang etterlyste tilrettelegging for publikum. Hyggelige naboer har latt folk går gjennom hagen, men den lokale varianten av Stonehenge har manglet parkeringsplass, skilting og sti - ja, det meste.

– Nå har vi skrevet avtale med to av tre grunneiere. Den tredje er og veldig positiv og er den som har utarbeidet avtalen, så jeg regner med at også den er i boks.

Litt forenklet sagt ligge Stoplesteinan på det samme høydedraget som Trollpikken. En tursti mellom disse attraksjonene vil gå gjennom noe av det vakreste Dalane har å tilby av natur. En slik tur vil ta et par timer.

– Vi skal organisere Stoplesteinan etter samme mønster som Trollpikken SA. Det blir altså et sameie der grunneierne selvsagt blir svært sentrale, sier Thjømøe.

Arnt Olav Klippenberg

Kina

Stoplesteinan er en klassisk steinsirkel. Ingen vet hvor gammel den er eller hva den opprinnelige ble brukt til. Den lokale utgaven av Stonehenge kan ha vært en grav, en tingplass, et solur eller et sted der det ble utøvd religiøse ritualer. I området finnes det bautasteiner, helleristninger og mange andre spor fra fortiden.

– Vi merker at interessen for å komme til dette veldig spesielle, geologiske landskapet er sterkt økende. Akkurat nå fikk vi inn en booking på skoleklasser fra Kina som vil på leirskole her. Vi har valgt å gå ut med to ulike pakker i det kinesiske markedet.

Den store jobben til Pål Thjømøe og hans medhjelpere er å klare å kommersialisere attraksjonen. Sagt på en annen måte, så forventes det at besøkende legger igjen penger mens de er i Egersund. Neste skritt er å gjøre attraksjonene til registrerte varemerker. Da må alle som bruker navnet kommersielt betale en liten avgift som skal gå til å drifte det hele.

– Det regner vi med å ha på plass i løpet av et års tid.