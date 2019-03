Sesilåmi: Starten utsatt en halv time

Klokken 08 lørdag morgen hadde 1109 meldt seg på skirennet mellom Brokke i Setesdal og Sinnes i Sirdal.

Forholdene for deltagerne som skal gå den 54 kilometer turen over fjellet er fine, sier rennleder Ørjan Ravndal til Aftenbladet like før start.

Artikkelen fortsetter under bildegalleriet

Se bildene fra Sesilåmi-starten (alle foto: Harald Knutsen):

Fine forhold, og mer snø

– Temperaturen ligger på 2–3 minusgrader, det er lite vind og har kommet 3–4 centimeter nysnø i løpet av natten, sier Ravndal.

Men det er meldt mer snø utover dagen, så det kan bli en ekstra kraftprøve for deltagerne.

Ifølge yr.no vil vinden holde seg på 1 til 2 meter per sekund, som betyr flau vind i starten og svak vind etter noen timer. Vinden kommer fra øst-sørøst og dreie til sør-sørøst utpå formiddagen.

Starten forskyves

– Hva er det beste smøretipset?

– Smøringen bør ikke være vanskelig, sier Ørjan Ravndal som anbefaler lys lilla voks.

På nettsiden til Sesimåmi står det at veteraner starter klokken 08.30, de som skulle starte 08.30 starter klokken 09.00. Trimklassen starter når det passer mellom 07.30 og 08.30, og seinest klokken 08.30.

Arrangøren melder at andre relevante klokkeslett utsettes tilsvarende.

