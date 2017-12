Henlegger korrupsjonssak mot Dale-sjef

Politiet besluttet å etterforske Svend Erik Haavik etter en artikkelserie i Aftenbladet tidligere i sommer. Flere håndverkere hevdet overfor Aftenbladet at den daglige lederen i det heleide fylkeskommunale aksjeselskapet hadde lovet dem lukrative jobber i forbindelse med den planlagte gigantutbyggingen på Dale.

Betingelsen var angivelig at de slo av på prisen for arbeid de skulle gjøre da Haavik skulle bygge en ny privatbolig i Stavanger.

Fylkeskommunen ønsket å sette opp en helt ny bydel innerst i Gandsfjorden i Sandnes kommune. Flere titalls millioner skattekroner ble investert i selskapet Haavik ledet for å få dette til.

Korrupsjonsmistanke

Haavik har i forbindelse med politiets etterforskning hatt status som mistenkt for korrupsjon.

– Saken mot den daglige lederen er henlagt etter bevisets stilling. Samtidig har jeg henlagt sakene mot to andre mistenkte i komplekset etter henholdsvis "bevisets stilling" og "intet straffbart forhold bevist", sier politiadvokat Tor Arvid Bruskeland i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

De to andre som har hatt status som mistenkte i saken, er håndverkere som i 2011 deltok i oppføringen av Dale-sjefens privatbolig.

– Politiet har i denne saken valgt å ikke ta ut siktelser, noe som ville gitt grunnlag for å bruke tvangsmidler overfor dem som etterforskes. Var det i denne saken ikke nødvendig å gjøre beslag, hente ut bankopplysninger eller benytte andre tvangsmidler?

– Vi har foretatt de etterforskningsskritt vi mener er nødvendige, og har hatt tilgang til bankkonti. Vi har avhørt 12 personer i saken, i tillegg til den daglige lederen i Dale Eiendomsutvikling AS. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere detaljer i etterforskningen, sier Bruskeland.

Forventet henleggelse

Svend Erik Haaviks advokat Inger Marie Sunde sier at henleggelsen er som forventet.

– Dette er renvaskelsen min klient ventet ville komme. For min klient har det vært en forferdelig belastning å bli utsatt for stadige oppslag i Aftenbladet, sier Sunde.

Advokaten forteller at hun sammen med sin klient vil vurdere om det er grunnlag for å gå til anmeldelser mot Aftenbladets kilder for uriktige anklager mot den tidligere Dale-sjefen.

Andre henleggelse

Det er andre gang politiet henlegger en sak mot den tidligere Dale-sjefen etter bevisets stilling.

I 2009, like etter at han ble tilbudt jobben med å lede Dale Eiendomsutvikling, ble han anmeldt for bedrageri av sin forrige arbeidsgiver. Kristiansand kommune avdekket at Haavik, som ansatt i regnskapsavdelingen, hadde dobbeltfakturert timer slik at han fikk utbetalt 40 000 kroner han ikke skulle ha hatt.

Haavik erkjente at dette hadde skjedd, men hevdet at dobbeltfaktureringen skyldes uaktsomhet.

Fylkeskommunal granskning

Aftenbladets artikkelserie om «Luftslottet Dale» vakte stor oppmerksomhet da den ble lansert tidlig i 2017. I april i år vedtok et enstemmig kontrollutvalg full granskning av mulig sløsing med offentlige midler, styrets og administrasjonens ansvar og om revisjonen av Dale Eiendomsutvikling AS var i tråd med god revisjonsskikk.

Men da politiet bestemte seg for å etterforske mulig korrupsjon i forbindelse oppføringen av Dale-sjefens private bolig, valgte utvalget å legge hele granskningen på is. Dette fikk utvalget kritikk for.

– Jeg vil avvise på det sterkeste at vi trenerer og utsetter saken. Vår grunn til å handle som vi gjør ,er å ikke forspille noen bevis. Det er det som er vårt motiv. Slik at de ansvarlige skal tas for det de kan tas for, sa leder av Kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland, Einar Endresen til Aftenbladet tidligere i november.

Aftenbladet har torsdag ikke lyktes i å komme i kontakt med Endresen.