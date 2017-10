Uhellet skal ha oppstått under renovasjonsarbeidet som for tiden foregår i hotellet. 26-åringen skal ha snublet i et hull i betonggulvet. Han er brakt til sykehus i ambulanse.

Politiet melder at det trolig dreier seg om en brukket fot.

Det er opprettet sak og det er tatt vitneavhør på stedet.

