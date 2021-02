Politiet leter fortsatt etter skiturgåere i Sirdal: De er trolig på vei til Bjordal

Paret skal ha gått fra Støle til Kvitlen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Jarle Aasland

Frivillige og politiet leter etter et par i 30-åra fra Randaberg og Stavanger. Politiet tror paret har gått videre i stedet for å returnere og at savnetmeldingen kan skyldes en misforståelse med de hjemme.

