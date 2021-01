Koro­naen har ført til flere titalls utsatte opera­sjoner på SUS

Stavanger Universitetssjukehus gir en statusoppdatering på smittesituasjonen i regionen. Se sendingen direkte i videovinduet under.

På torsdagens presseorientering vil følgende personer fra SUS delta:

Fagdirektør Eldar Søreide vil gi en statusoppdatering.

Tor Albert Ersdal vil presentere nye analyser.

Avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr, vil si noe om videre testing og sekvensering av koronavirus.

Smittevernoverlege Jon Sundal vil også være til stede.

Fagdirektør Eldar Søreide gir en statusoppdatering:

– Jeg vil si litt om situasjonen utenfor sykehuset og hvordan den påvirker driften. Selv om smittetallene går ned, er det en betydelig usikkerhet knyttet til videre utvikling når det gjelder smitte og også innleggelser.

– Vi har hatt mellom tre og seks intensivinnleggelser ved SUS den siste tiden. Hvis vi har fire intensivpasienter, er halvparten av intensivplassene våre brukt opp. Derfor er det viktig å holde smittetrykket lavt. En konsekvens av dette har vært at vi har måttet gå ned på den planlagte operasjonsaktiviteten.

Han vil gi honnør til ansatte ved postoperativ avdeling og intensivavdeling.

– De aller fleste pasientene som er så syke av covid-19 at de må på intensiven, overlever. Halvparten av alle pasientene ligger mer enn to uker på intensivavdelingen. De trenger også en lang periode med opptrening etterpå.

– Halvparten av pasientene som legges inn på norske intensivavdelinger med covid-19 er under 60 år. Sykdommen rammer ikke bare de som er godt voksne.

Han sier at ikke-akutte operasjoner nå prioriteres ned, og at flere titalls operasjoner avlyses per uke.

Tor Albert Ersdal i analyseavdelingen:

– Med den negative utviklingen vi har hatt i smitte, er smittetallet (R) nå på cirka 0,5. Det er et resultat av en fantastisk god innsats av befolkningen. Dette forteller oss at vi er i ferd med å komme ut av den bølgen vi hadde i etterkant av julefeiringen. Det forteller oss at folk har fulgt smittevernrådene og at resultatene av innsatsen har vært god, og vi er på vei inn i en bedre situasjon for samfunnet. Hadde vi ikke hatt bekymringen for det muterte viruset, kunne vi åpnet opp ganske mye.

– Vi er bekymret for det muterte viruset. Foreløpige tall tyder på at det smitter mye mer enn den tidligere versjonen av viruset. Det er gjort nokså gode analyser på dette i Danmark. Dersom tallene stemmer er det grunn til å være bekymret. Derfor ville det være gunstig å holde tiltakene lenger. Da får vi smitten lenger ned og vi får vaksinert befolkningen før smitten øker igjen.

– Akkurat nå kan det være en vekst i det muterte viruset selv om den overordnede smitten går ned. Her er det et potensial som gjør at vi fortsatt er bekymret. Derfor er det nødvendig med tiltak på sykehuset og i resten av samfunnet.

Avdelingsoverlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, Iren Høyland Löhr

– Vi hadde en betydelig smittespredning i julen, romjulen og nyttårshelgen som førte til en økning for laboratoriet. Vi nådde en topp i uke 1, da cirka 20.000 prøver ble analysert. 3,73 prosent av prøvene var positive. Det er det høyeste tallet vi har hatt gjennom hele pandemien.

– De siste ukene har vi hatt et fallende prøvevolum og fallende antall positive. I uke 3 var positivraten på 1,5 prosent. Det positive er at positivraten har vært på cirka 0,5 prosent de siste dagene. Det har blitt tatt mange prøver, men det er få positive.

– Julen og nyttår var veldig krevende for oss, for det kom inn mange flere prøver enn vi regnet med. Vi fikk det likevel til å gå rundt. Vi har sett at vi trenger å øke testkapasiteten litt, sånn at vi er klar hvis og når det kommer en ny bølge. Kommer det en ny bølge, er det sjanse for at den blir større enn den forrige.

– Vi gjør PCR-tester på laboratoriet. Det har ikke vært behov for å ta i bruk hurtigtester. Kommunene har det som en beredskapsløsning. Ulempen med den er at den ikke er så sensitiv. Det er også veldig ressurskrevende.

– Helgenomsekvesering har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med den britiske varianten av viruset. Kapasiteten nasjonalt har ikke vært god nok. Det jobbes med å øke den nasjonalt, og universitetssjukehusene har fått spørsmål om vi kan etablere et slikt tilbud. Vi er godt i gang med å etablere helgenomsekvenseringsmetoden. Vi håper å ha analysen på plass innen en til to uker, og kan da gi raskere svar til våre kommuner om den britiske varianten. I oppstartsfasen planlegger vi å sekvensere 10 til 20 prosent av alle positive prøver. Svartiden vil være to til tre dager.

– Ved hjelp om helgenomsekvesering kartlegger man hele arvestoffet til viruset. Da kan man si hva slags variant det er. Det vil gi oss mulighet til å følge med på nye varianter.

Hun får spørsmål om den falske positive prøven en lærer ved Gosen skole fikk tidligere i uken.

– Hvorfor det skjedde har vi funnet en god forklaring på. Vi gjorde om på vårt tekniske system tidligere i uken, og da skjedde en teknisk feil. To prøver ble gitt ut som positive, som egentlig var negative. Vi beklager på det sterkeste at det skjedde. Her fikk vi telefon fra Stavanger kommune som lurte på dette, og da fant vi utav det. Jeg håper dette ikke skjer ofte, sier hun.

Jon Sundal, smittevernoverlege:

– Vi er inne i en positiv trend nasjonalt. Tallene går ned i alle storbyene. Også på intensivavdelingene har det vært en stabilitet, med rundt 80 innlagte.

– Vi er bekymret for det britiske viruset. FHI er så optimistiske at de tror de skal klare å eliminere dette. De satser på at det ikke skal komme ut av stor-Oslo. Vi har også satt inn tiltak fordi vi har tenkt at viruset er i spredning utover de 25 kommunene. Men kanskje vi kan slippe dette.

– Lokalt har det vært heftig spredning. Nå ligger det rundt 10 positive. Det er et dramatisk fall, og vi hadde ikke trodd det skulle gå så fort ned. Da blir vi optimistiske. Vi trenger en periode for å kjøle dette ned.

– Vi tror ikke at den britiske varianten har etablert seg her. Da skulle ikke smitten gått så fort ned.

SUS har 10 pasienter innlagt torsdag. Fire av dem er på intensiv og tre på respirator. Til nå denne uken har bare en ny covid-19 blitt lagt inn.

Tre avdelinger som har hatt smitte er nå friskmeldt. Driften ved hjerteavdelingen går tilbake til vanlig i løpet av fredag.

Han sier det er veldig usikkert hvordan smitten kom inn på pandemipost 1. Prøver fra dette utbruddet er sendt inn til FHI for å sjekkes opp mot den britiske mutanten. Sykehuset har ikke fått svar.

1250 ansatte ved SUS er nå vaksinert, og andre runden begynner førstkommende onsdag. Ingen har hatt alvorlige bivirkninger.