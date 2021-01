Firerbanden tvinger gjennom ny forlengelse av krisetiltakene

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV overkjører regjeringen og forlenger permitteringsordningen og flere andre krisetiltak til 1. oktober.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er enige om en liste med over 20 endringer i krisetiltakene. Rigmor Aasrud har vært Arbeiderpartiets representant i samtalene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den såkalte firerbanden er enig om en tiltakspakke på 23 punkter, opplyses det i en pressemelding mandag kveld.

Dette er hovedpunktene i enigheten:

* Permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen forlenges til 1. oktober.

* Inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

* Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges til 1. juli.

* Studentene får 1 milliard kroner i ekstra stipend.

Irritasjon på Frp

Frp gikk ut med flere av punktene i enigheten i VG mens partiene fortsatt jobbet med ordlyden i avtalen. Samtidig benyttet Frp anledningen til å gå hardt til angrep på Aps partileder Jonas Gahr Støres for uttalelser han kom med i Stortinget tidligere mandag.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har lite til overs for framgangsmåten.

– Det er ganske smålig, sier Kaski til NTB.

– Her sitter vi i forhandlinger som handler om virkelige folks liv og økonomi, og som det er store forventninger til. Vi er i en alvorlig situasjon. Da syns jeg vi skal holde oss for god for den typen spill.

Har flertall

Ap, Frp, Sp og SV har flertall sammen i Stortinget og derfor makt til å overkjøre regjeringen.

Tre av partiene – Ap, Frp og Sp – er også enige om å be regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. De tre har flertall i Stortinget også uten SVs støtte.

Både SV og Ap understreker samtidig at de gjerne skulle hatt på plass mer hjelp til arbeidsfolk i pakken og strengere krav til bedrifter og næringsliv som mottar mye støtte fra staten. De vil derfor fremme egne forslag om dette når krisetiltakene skal debatteres i Stortinget tirsdag, vel vitende om at flertallet vil stemme mot.

Ingen feriepenger i vente

Et forslag som ikke får flertall, er de rødgrønnes krav om gjeninnføring av feriepenger på dagpenger. Feriepengeopptjening for dem som går på dagpenger, ble fjernet fra 2015, og Frp har ikke gått med på å kreve dette omgjort.

Statsminister Erna Solberg (H) har samtidig forsvart dagens regelverk.

– Jeg kan skjønne at folk syns det er urimelig, men Norge står foran en framtid hvor vi er nødt til å se igjennom hvilke velferdsordninger som er viktigst, og hvilke som ikke er så høyt prioritert. Det gjorde vi i 2015, sa Solberg til NTB tidligere mandag.

– Og gjør du en endring nå, så er det veldig vanskelig å forklare hvorfor den ikke skal være varig.

Advarsel fra Solberg

Solberg advarte samtidig opposisjonen mot å utvide krisetiltakene for lenge.

– Det er farlig å planlegge for langt framover med tiltak som honorerer at du er passiv, framfor tiltak som honorerer at du er aktiv, sa hun til NTB.

Solberg tror dagens ordninger vil være nødvendige til rundt påske. Men etter påske kan situasjonen bli annerledes.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det å skape vekst i norsk økonomi, skape jobbene, er mye viktigere enn å kompensere for at du har lav aktivitet.