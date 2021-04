Isabel Raad saksøker Randaberg kommune for manglende oppfølging fra barnevernet

Isabel Raad er en av landets største influencere, nå saksøker hun Randaberg kommune for manglende oppfølging fra barnevernet.

Isabel Raad saksøker kommunen hun vokste opp i, Foto: Håkon Mosvold Larsen

Elisabeth Risa Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er satt av to dager til saken i Stavanger tingrett i oktober, ifølge berammingslistene.

Det har fra før av vært kjent at Raad har varslet søksmål mot kommunen, og torsdag meldte VG at søksmålet gjelder manglende oppfølging fra barneverntjenesten.

Isabel Raad er fra Randaberg, og er en av Norges største bloggere. Hun ble først kjent som «Paradise Hotel»-deltaker, og har senere deltatt i 71 grader nord kjendis. I 2019 var hun også å se på «Skal vi danse», hvor hun kom på 6. plass.

Aftenbladet har vært i kontakt med Raad sin advokat, Alexander Nyheim Jenssen. Han har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

Les også Isabel Raad saksøker Randaberg kommune

Raad har tidligere skrevet om barndommen sin i Randaberg.

I boken «Shirog - jenta jeg en gang var», som kom ut i 2018, er hun åpen om tiden sin i Randaberg.

I boken skriver hun om en barndom fylt av mishandling, frykt og rus.

Shirog er navnet hun hadde før.

«Hvis jeg kunne velge, ville jeg blitt plassert i fosterhjem den dagen jeg ble født. Det høres kanskje helt sjukt ut, men oppveksten min unner jeg virkelig ingen. Det var et helvete. Da jeg var 11 år, var begeret så til de grader overfylt at jeg satte meg på trappa utenfor hos barnevernet, for å be om et nytt sted å bo», skriver hun i boken.