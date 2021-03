Ingen feil funnet med trafikklysene

Påkjørselen skjedde i et lysregulert gangfelt i Oalsgata i Sandnes. Ronny Hjertås

Bilføreren har hevdet at trafikklysene viste gult før 7-åringen ble påkjørt i gangfeltet i Oalsgata. Et vitne har forklart til politiet at gående fikk grønt.

