Fant gammel kulvert i hullet ved Ledaal

Forbipasserende oppdaget torsdag morgen et dypt hull like utenfor kongeboligen på Ledaal. Jon Ingemundsen

I morgentimene torsdag oppdaget en turgåer et dypt hull i bakken like ved kongeboligen på Ledaal. Nå er årsaken kjent. Det ligger nemlig en gammel kulvert under bakken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden