Mest negativt med å avlyse eksamen er at elevene mister muligheten til å få en ekstern vurdering av en sensor utenfor skolen sin.

Selv om det har vært tøft for alle elever og lærere - også i Rogaland - har vi hatt mindre digital undervisning enn mange andre fylker.

Mandag fikk 120.000 foreldre og 60.000 elever i 10. klasse over hele Norge beskjed om at eksamen blir avlyst denne våren.

To uker i januar med rødt nivå i skolene er alt elevene i Rogaland har hatt. Elever i Oslo, Bergen og Trondheim, samt mange andre steder i landet, at opplevd mye verre.

Vanligvis er siste del av mai måned brukt til eksamen i avgangsfag. Nå kan elevene i stedet få undervisning i denne perioden. Derfor var det viktig å få beskjed allerede nå, for å kunne planlegge.

Om lag 20 prosent av de påmeldte privatistene trakk seg, eller utsatte eksamen til jul, i fjor vår etter oppfordring fra fylkeskommunen, for å redusere smitterisikoen.

– Dette skal gå bra. Vi har erfaringen fra i fjor vår å bygge på, sier fylkesdirektør i Rogaland, Joar Loland om eksamen for privatister til våren.

St. Olav-elevene Kasper Schaug (18), til venstre, og Daniel Vihovde (18) kjenner ingen som griner over at skriftlig eksamen er avlyst denne våren.

Eksamen avlyst – elevene i Rogaland er heldigst i landet

Avlyst eksamen betyr at elevene kan få skole og undervisning ut hele mai måned. Da kan kunnskapshullene etter digital hjemmeundervisning tettes, håper skolefolk.

St. Olav-elevene Kasper Schaug (18), til venstre, og Daniel Vihovde (18) griner ikke over mangel på skriftlig eksamen. Foto: Pål Christensen

Kunnskapsminister Guri Melby sier at det har vært en vanskelig beslutning. Hensynet til rettferdighet var viktigst.

Muntlig eksamen gjennomføres. Her er det lettere med smittevern.

Eksamen blir avlyst for både videregående skole og 10. klasse.

Privatister og elever som trenger eksamen for å få vitnemål, vil få eksamen.

Mest rettferdig

– At skriftlig eksamen ble avlyst, er bra. Vi har jo mistet litt undervisning det siste året, sier Daniel Vihovde (18).

Han og Kasper Schaug (18) går siste året på forskerlinja på St. Olav videregående skole. Normalt skulle de hatt både skriftlig og muntlig eksamen til våren. Nå blir det bare muntlig.

– Muntlig eksamen går greit. Da trenger vi ikke gå så langt ned i detaljene, sier Schaug.

Begge mener det er rettferdig for landets skoleelever at skriftlig eksamen blir avlyst, siden det har vært så store forskjeller i undervisningsopplegget.

Selv opplevde de kvaliteten på hjemmeskole som bra, selv om det kunne halte litt den første omgangen i fjor vår.

Alle er glade

– Har dere snakket med noen i dag som ikke syntes det var greit med avlysning av eksamen?

– Hehe, nei, svarer Vihovde.

– Hvis det finnes noen, holder de det nok for seg selv, legger klassekameraten til.

Mange tusen lærere, 120.000 foreldre og 60.000 elever i 10. klasse over hele Norge fikk beskjed mandag om at eksamen blir avlyst for 10. klasse denne våren.

Samme beskjed fikk 185.000 elever i videregående skoler.

Også i fjor vår ble eksamen avlyst i 10. klasse, og i videregående skole, på grunn av smittesituasjonen.

Mer undervisning

– Skolene må følges opp. Det må være tydelig overfor rektorene at elevene får undervisning til siste slutt. Vi må gjøre vårt ytterste for at elevene får det kunnskapspåfyllet de har krav på, sier Erlend Jordal, kommunestyrepolitiker i Stavanger fra Høyre.

Han tror presset fra kommunene har medvirket til avgjørelsen.

Kunnskapsminister Guri Melbu (V) sa selv på pressekonferansen at hun opprinnelig hadde ønsket å gjennomføre eksamen. Da hun ba om innspill på hvordan de kunne gjøres, fikk hun svar tilbake fra alle hold om at eksamen heller burde avlyses.

Eksamen har en funksjon

– Flertallet mener nok at det er riktig å avlyse, sier fylkesdirektør i Rogaland, Joar Loland.

Han har ansvaret for de 16.500 elevene ved de 26 offentlige videregående skolene i fylket.

Eksamen er en viktig del av skolen, fordi den gir elevene en ekstern vurdering fra en sensor utenfor skolen. For noen elever fører det også til en bedre karakter.

Privatistene

Privatistene, og elever som trenger eksamen for å få vitnemål, vil imidlertid få tilbud om eksamen til våren. Det bestemte regjeringen mandag.

– Dette skal gå bra. Vi har erfaringen fra i fjor vår å bygge på, sier fylkesdirektør i Rogaland, Joar Loland.

I mai 2020 ble også eksamen avlyst på grunn av koronasituasjonen. Den gangen ble også muntlig eksamen avlyst.

Men privatistene fikk eksamen, også da.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen kan også lettere tilpasses smittesituasjonen, ved mindre elevgrupper, og eventuelt digital gjennomføring, enn skriftlig eksamen kan.

Men også muntlig eksamen skal vurdere elevenes kunnskap i et bredt utvalg av læreplanen. Når elevene har hatt ulik kvalitet på undervisningen gjennom året, kan dette slå uheldig ut for noen.

Fordel for Rogaland

Rogaland har, sånn sett, hatt lite smitte, og elevene har stort sett fått fysisk undervisning. Unntaket var to uker i januar med rødt nivå i skolene.

Elever i andre deler av landet har opplevd lengre perioder med rødt nivå og mer digital undervisning.

– Hvis vi slipper unna den muterte virusvarianten, vil undervisningen i årets skoleår kunne bli ganske normal for elevene i Rogaland, sier Loland.