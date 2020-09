To personer er siktet for frihetsberøvelse – hadde en mann i bilen mot hans vilje

Biljakten endte i en betongkant like ved Rogaland Teater. Tre menn forsøkte å rømme fra stedet. Foto: Ronny Hjertås

Politiet skulle bare stoppe bilen for tilfeldig trafikkontroll. Det hele endte i biljakt. I bilen satt tre menn. To er nå siktet for frihetsberøvelse og trusler mot den tredje.