Hjemvendte Mimir vil inn på Stortinget

Mímir Kristjánsson kom hjem til Stavanger for å komme i posisjon. Nå går han for stortingsplass.

Mímir Kristjánsson har kommet i posisjon i Stavanger. Nå vil han inn på Stortinget. Foto: Pål Christensen

Ola Fintland Journalist

Det skriver Nettavisen.

For halvannet år siden flyttet han fra Oslo og hjem til Stavanger for å bli toppkandidaten til partiet Rødt. Mimir-effekten slo til, og han løftet partiet fra 1,2 til 5,5 prosent. Det gjorde også at partiet kom i posisjon sammen med Ap, SV, Sp, MDG og FNB.

Nå er 34-åringen sulten på mer og lanserer seg selv som en kandidat til stortingsplass.

– Vi trenger en ny start og at noen røsker opp i det som har blitt et satt og elitedominert politisk miljø. Einar Gerhardsen hadde snudd seg i graven om han hadde sett hva norsk politikk har blitt redusert til, i et hav av sex-skandaler og feilaktig utfylte reiseregninger, sier Rødt-politikeren til Nettavisen.

Han mener at norske politikere sliter med å forstå hva den norske befolkningen er opptatt av. Kristjánsson peker på opprøret mot bompenger og vindkraft som betegnende saker der politikerne har blitt tatt på senga.

– Alle partiene stemte for økte bompenger, og fikk sjokk da det før valget i fjor kom et opprør mot denne politikken. I år etter år har man stemt for massiv utbygging av vindkraft uten å forestille seg at det skulle komme et bygdeopprør på grunn av rasering av naturen, sier Kristjánsson til avisen.

– Du har ikke vært på Stortinget før, og du peker på en del problemer uten noen åpenbare løsninger. Er det løsningen vår, å bytte ut politikerne vi allerede har med nye?

– Ja, i stor grad er det løsningen på problemene våre. Ulikheten har økt kraftig siden 1989, og de aller fleste anerkjenner at dette er et stort problem. Likevel øker den hvert eneste år.