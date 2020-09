Rødt-politiker går til SV

Kjersti Dybvig ble valgt inn i Stavanger kommunestyre for Rødt. Nå skal hun representere SV.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kjersti Dybvig. Foto: Jonas Haarr Friestad

Det opplyser Rødt Stavanger i en pressemelding onsdag.

– Vi ønsker å meddele at Kjersti Dybvig har meldt seg ut av Rødt og inn i SV. Vi er lei oss for å miste Kjerstis kapasitet, men ønsker henne lykke til i SV, og ser fram til et fortsatt konstruktivt samarbeid med henne i flertallskoalisjonen i Stavanger, skriver Pål Asle Pettersen, styreleder i Rødt Stavanger.

Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder i Stavanger SV, er fornøyd med overgangen.

– På vegne av SV vil jeg si velkommen til Kjersti til vår kommunestyregruppe. Hun er en veldig dyktig folkevalgt og jeg er trygg på at hun vil representere SV på en utmerket måte, melder Sakariassen.

Ingen dramatikk

– Jeg oppfatter dette som en udramatisk overgang. Vil vil fortsette det gode samarbeidet med og jeg har snakket godt med dem om dette, sier SV-lederen til Aftenbladet.

Dybvig har ikke besvart telefonen, men skiver i en sms: «Det er helt udramatisk. Har ingen kommentar».

– Det er ikke noen dramatikk, men Jeg kan ikke kommentere hvorfor hun velger å melde overgang, utdyper styreleder Pettersen til Aftenbladet.

– Beklagelig

Overgangen betyr at Rødt går fra 4 til 3 faste representanter i kommunestyret.

– Det er selvsagt beklagelig at vi mister en representant i kommunestyret, men vi har fortsatt tre dyktige representanter som jobber for Rødt sin politikk, sier Pettersen.

Mímir Kristjánsson i Rødt vil ikke kommentere saken.