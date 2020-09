Skifter parti ett år etter valget: - Alt annet enn udramatisk

Kommunestyrepolitiker Kjersti Dybvig går fra Rødt til SV og kaller overgangen udramatisk. – Det er alt annet en udramatisk når en sentral politiker velger å skifte parti bare ett år etter valget, sier kommentator Trond Birkedal.

Publisert: Publisert: I dag 09:22

Kjersti Dybvig. Foto: Jonas Haarr Friestad

Onsdag ble det kjent Kjersti Dybvig, som har flere sentrale verv for Rødt, skifter parti.

– Vi ønsker å meddele at Kjersti Dybvig har meldt seg ut av Rødt og inn i SV. Vi er lei oss for å miste Kjerstis kapasitet, men ønsker henne lykke til i SV, og ser fram til et fortsatt konstruktivt samarbeid med henne i flertallskoalisjonen i Stavanger, skriver Pål Asle Pettersen, styreleder i Rødt Stavanger, i en pressemelding.

– Det er ikke noen dramatikk bak dette, men jeg kan ikke kommentere hvorfor hun velger å melde overgang, utdyper styreleder Pettersen til Aftenbladet.

Dybvig har ikke besvart telefonen fra Aftenbladet, men skiver i en sms: «Det er helt udramatisk. Har ingen kommentar».

– Skudd fra baugen for Mímir

– Det er alt annet en udramatisk når en sentral politiker velger å skifte parti bare ett år etter valget. Velgerne som har stemt på Rødt fortjener en langt bedre forklaring enn det som har kommet ut så langt. Dette er ikke en hverdagslig ting, mener politisk kommentator Trond Birkedal, som har representert Frp i kommunestyret i flere perioder.

Han minner om at Dybvig ikke er hvem som helst. Hun har fast plass i kommunestyret, er vara til formannskapet, nestleder i utvalg for helse og velferd og leder av Storhaug kommunedelsutvalg.

– Dybvig er det så nær du kommer en tungvekter i Rødt etter Mímir, understreker Birkedal.

Han mener politikere som regel bytter parti av to årsaker, enten politisk uenighet eller personlige konflikter.

– Dette handler neppe om politikk siden Dybvig bytter til et parti som ligger så tett opp mot Rødt, mener Birkeldal, som sier overgangen kan svekke frontfigur Mímir Kristjánsson i Rødt.

– Dette er et skudd for bauen for Mimir at en så seriøs og dyktig politiker ikke lenger vil være medlem av hans partigruppe.

Mímir Kristjánsson i Rødt vil ikke kommentere saken.

– Beklagelig

Overgangen betyr at Rødt går fra 4 til 3 faste representanter i kommunestyret.

– Det er selvsagt beklagelig at vi mister en representant i kommunestyret, men vi har fortsatt tre dyktige representanter som jobber for Rødt sin politikk, sier Pettersen.

Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder i Stavanger SV, er fornøyd med overgangen.

– På vegne av SV vil jeg si velkommen til Kjersti til vår kommunestyregruppe. Hun er en veldig dyktig folkevalgt og jeg er trygg på at hun vil representere SV på en utmerket måte, melder Sakariassen.

– Jeg oppfatter dette som en udramatisk overgang. Vil vil fortsette det gode samarbeidet med og jeg har snakket godt med dem om dette, sier SV-lederen til Aftenbladet.