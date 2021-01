Øver på å redde folk opp av isen – fortsatt usikker is flere steder i regionen

Svend Morten Svendsen (bak) og André Aquiluz fra brannvesenet på isen på vei ut for å øve på å hente opp en person i Møllebukta i en øvelse. Foto: Pål Christensen

I Møllebukta ligger en person i sjøen i et hull i isen, og to andre er på full fart ut for å redde ham. Det er brannvesenet som trener. De advarer på det sterkeste mot å gå på isen nå.

