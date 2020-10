Sandnes-budsjettet er lagt fram

Rådmannen vil senke dekningsgraden på sykehjemsplasser fra dagens 22 prosent og ned til 18 prosent for å senke kostnadene i eldreomsorgen.

- Både Fredrikstad, Drammen, Bærum og Kristiansand ligger lavere i dekningsgrad, sier rådmannen.

- Tidligere har Sandnes hatt høyest vekst blant de unge. Framover kommer den største veksten blant de over 67 år. Den aldersgruppen vil øke med 76 prosent - 2500 personer - fram mot 2035.

I januar 2015 var det 6,3 personer i yrkesaktiv alder per person over 67 år. I 2035 vil det samme tallet være 4,1. Det vil si at det blir en atskillig lavere andel skattebetalere som skal bidra inn og finansiere den eldreomsorgen som vi skal tilby. Ergo er det viktig at vi tiltrekker oss unge innbyggere, sier rådmannen.

- Hvis oppgavene skal løses på samme måte som i dag, må vi øke både antall årsverk og antall sykehjemsplasser. Da må vi bygge og drifte 579 nye sykehjemsplasser allerede i 2035. Det betyr 2,5 milliarder i brutto investering - det betyr nærmere 600 millioner i årlige driftskostnader, sier rådmannen.

- En dekningsgrad på 18 prosent ville gitt vesentlig lavere kostnader, sier Sivertsen, og viser til Sola kommune. Sola har allerede vedtatt en dekningsgrad på 18 prosent, sier hun.