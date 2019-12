Død mann funnet på Regestranden: Politiet ber turgåere melde seg

Politiet opplyser at de ved 16-tiden mandag fikk melding om at en død mann var funnet på Regestranden i Sola kommune. Mannen ble funnet av turgåere på stranden, ikke i vannet.

- Det er funn på stedet som tilsier at dødsfallet er mistenkelig, men vi kan ikke gå inn på flere detaljer nå, skriver leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl, i en pressmelding.

Kriminalteknikere jobbet fortsatt på stedet sent mandag kveld. Det er gjennomført avhør, og politiet opplyser at de er i gang med en rundspørring i området.

Jarle Aasland

Den avdødes identitet er fortsatt ikke kjent. I den forbindelse blir den døde personen sjekket opp mot savnetmeldinger i politidistriktet. Politiet opplyser at den avdøde vil bli obdusert.

Politiet vil nå gå i gang med å kartlegge bevegelser og trafikk inn og ut av området siden lørdag morgen for å finne ut hva som har skjedd.

- Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som har vært i området i det aktuelle tidsrommet. Dette gjelder også de som har oppholdt seg på hytter der, opplyser Dahl.

Sør-Vest politidistrikt har lagt ved dette kartet for å markere hvor den døde personen ble funnet (funnstedet er merket med rød ring). Området ligger like sør for Solastranden.

Politiet

Politiet

Politiet ber om at de som har oppholdt seg i området i helgen kontakter dem på telefonnummer 02800 eller tips-rogaland@politiet.no.