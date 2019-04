Denne tvistdotten gir kloakkutslipp ved Tou scene en gang i måneden

Ellen Kongsnes

Carina Johansen

Kloakkutslippet ved Tou scene i østre bydel fredag skyldes at pumpene har gått tette. Synderen skal være malertvist/malerfiller.

Kommunen ber bedrifter og privatpersoner tenke som om før de skyller store ting ned i do.

Finner ikke synderen

Aftenbladet snakket med kommunens folk i vann- og avløp som brukte fredags ettermiddag på å åpne de tette pumpene igjen i østre bydel. Denne jobben må de gjøre en gang per måned, fordi privatpersoner og bedrifter skyller tvistdotter i do.

Kommunen har også oppsøkt bedrifter i området uten at man har klart å finne ut hvem som står bak utslippet av tvistfillene i avløpssystemet.

Kommunens bil og kumlokket ved pumpehuset ved Tou scene.

Carina Johansen

Problemet fikset for denne gang

– Vi har jobbet med dette i ettermiddag, men nå skal pumpene være oppe å gå, sier vann- og avløpsjef i Stavanger kommune Jarle Furre.

Lekkasjen har oppstått like utenfor Tou scene, i nærheten av en pumpestasjon.

– Årsaken er at noen har kastet malertvist, eller malerfiller, i toalettet. Det har gjort at pumpene har låst seg, og kloakken blir ikke pumpet videre. Resultatet er at noe av avløpsvannet har havnet i sjøen, forklarer Furre.

Stavanger kommune

Kommunen vil nå sette opp et skilt som advarer mot sjøbading i området inntil sølet er forsvunnet.

For å finne synderen har kommunens folk være nødt til å demontere pumpene.

– Det kan være greit å minne om at det kun er tre ting som skal i do. Malerfiller er ikke blant dem, sier Furre.