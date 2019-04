– Vi fikk melding om at en mann hadde truet en annen person med kniv like ved Stavangeren. Ifølge den fornærmede skal de to ikke kjenne hverandre fra før. Vi rykket til stedet og pågrep en mann i 40-årene, opplyser operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt.

Mannen skal ha oppført seg truende og politi bevæpnet seg derfor før aksjonen.

Det ble like før klokken 22.00 søkt etter kniven i buskene langs Breiavatnet.