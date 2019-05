Disse ventet i over to timer på Kystbussen

Rett over klokka 16.00 lørdag ettermiddag ankom Eli Anna Gudmundsen Byterminalen i Stavanger sentrum. Klokka 16.15 skulle hun ta Kystbussen til Haugesund.

– På Byterminalen fikk vi beskjed om at vi måtte komme oss til Dusavika i taxi. På grunn av sykkelrittet Hammer ville ikke Kystbussen gå fra Byterminalen, sier Gudmundsen.

Dermed tok hun og følget turen til Dusavika. Her skulle de bli stående lenge.

Ventet i to timer

– Vi regnet ikke med at vi ville rekke bussen vi egentlig skulle tatt. Den skulle gått fra Byterminalen klokka 16.15, sier Gudmundsen, som satte seg inn i taxien i 16.10-tiden.

Sammen med de andre passasjerene belaget hun seg på å ta 17.15-bussen i stedet. Denne dukket imidlertid aldri opp.

– Jeg reagerer på at vi i det hele tatt blir sendt ut til Dusavika. I stedet for å stå der ute og fryse kunne vi gått litt rundt i Stavanger. Først klokka 18.33 kom Kystbussen. Vi ventet i drøyt to timer, sier Gudmundsen.

– Hvorfor ikke melde?

Stemningen ble aldri sur i busskuret i Dusavika, men det gjorde været. Underholdningen besto i å se på sauer på beite.

– Vi er ganske oppgitte på Kystbussen. Hvorfor sendte de ikke en tekstmelding til passasjerene sine og opplyste om at bussen ikke kom til å gå fra Byterminalen? Hvorfor informerte ingen oss om at det ikke var noen 17.15-buss i dag, spør Gudmundsen.

Ifølge rutetabellen går Kystbussen fra Byterminalen 16.15 og 18.15. Mens sykkelrittene Hammer arrangeres blir reisende imidlertid møtt med følgende melding på Kystbussens hjemmesider: Følgende endringer fra normalrute gjelder: Lørdag: Avgang fra Stavanger klokka 16.15, 17.15 og 17.45 har avgang fra holdeplass ved E39 Dusavika.

Vil klage

Gudmundsen sier at hun og andre forsøkte å ringe Kystbussen, men at det aldri kom noe svar. Tre taxilaster med reisende kom til bussholdeplassen før Kystbussen endelig dukket opp.

– Forholdene tatt i betraktning har vi hatt det ganske morsomt. Ingen av oss har fått blærebetennelse, men på slutten regnet det sidelengs så det var godt bussen kom, sier passasjeren, som er en av flere som vil klage.

– Dette kommer vi til å klage på, ja. Og Kystbussen skal få betale taxiregningen, sier Gudmundsen, som gleder seg til å komme hjem til Haugesund.

Det har lørdag kveld ikke lyktes Aftenbladet å komme i kontakt med Kystbussen.