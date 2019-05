– Nå har jeg holdt på med dette i fem år og synes det hadde vært greit å få det gjennom. Men når det blir uro i rekkene i et flertall som fra før er skjørt, da tenker jeg at det ikke er mulig å komme i mål, sier Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) til Aftenbladet.

Tirsdag morgen ga hun klar beskjed: Når saken om ny bomring på Jæren kommer opp på ny i ekstraordinært kommunestyremøte 27. mai, da snur hun fra ja til nei.

– Vi kunne flikket på dette i et halvt år eller et år til. Men dét har ingen hensikt. Saken er død, sier Klepp-ordføreren.

Følger sin egen ordfører

Høyres gruppeleder i Klepp kommunestyre, Vidar Haugland, følger Braut Nese og snur fra ja til nei.

– Klepp Høyre har brukt lang tid på dette, vi har veid for og mot. Du kan si det sånn at i forrige runde var det flere ulemper med å ikke gå inn for bompakken, enn det var med å gå inn for den. Derfor sa vi ja. Men da Time gjorde sitt vedtak, økte ulempene for innbyggerne i Klepp. Dette ville ført til at Klepps innbyggere ville tatt en større del av ulempen og utgiftene enn det Times innbyggere ville tatt. Derfor følger jeg ordføreren og snur fra ja til nei, selv om jeg synes dette er synd for Kvernaland og Orstad og selv om jeg er urolig for videre veiutbygging på Jæren, sier Haugland.

Ove Heimsvik

Klepp Ap står på sitt nei

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Sigmund Rolfsen, sier han er overrasket over at Klepp-ordføreren snur, men er like fullt glad for at det nå ser ut til å bli et ganske så enstemmig nei til ny bompakke på Jæren.

– Når det som skjer i Time slår så negativt ut for innbyggerne i Klepp, da regner jeg med at saken er lagt død. Det er iallfall ikke aktuelt for oss i Ap å snu i saken, det ser jeg ingen grunn til, sier Rolfsen til Aftenbladet.