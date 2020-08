MDG på vippen i ny meningsmåling

I en meningsmåling for NRK og Aftenposten er Høyre fortsatt landets største parti. Arbeiderpartiet er avhengig av Miljøpartiet De Grønne for å få flertall.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

MDG-leder Une Bastholm kan smile for nok en meningsmåling som plasserer partiet hennes i en avgjørende rolle for hvem som skal få flertall på Stortinget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Målingen er utført av Norstat for NRK og Aftenposten, og viser at Høyre med knapp margin er landets største parti. 24,7 prosent sier de ville stemt på Erna Solberg, mens 24,2 prosent gir sin støtte til Jonas Gahr Støre og Ap.

Men de rødgrønne får ikke flertall alene. Arbeiderpartiet, SV (6,8 prosent) og Senterpartiet (13,8 prosent) får til sammen 81 mandater, 4 færre enn det som kreves for flertall.

MDG får 4,7 prosents oppslutning i målingen, noe som ville gitt 8 mandater.

– Det er en veldig bra måling for oss, og det er et ønskescenario at vi havner på vippen. Det gjør at vi kan sørge for at den neste regjeringen vi får, fører en politikk som tar vare på klima og naturen, sier MDG-leder Une Bastholm til NRK.

Høyres status som landets største parti betyr lite når samarbeidspartnerne på borgerlig side gjør det dårlig. Venstre (2,8 prosent) er under sperregrensen, mens KrF (4,1 prosent) så vidt er over. Sammen med Fremskrittspartiet (13 prosent) har de borgerlige 78 mandater.

Rødt havner så vidt under sperregrensen, med 3,8 prosents oppslutning i målingen.