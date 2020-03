Forfall i dag: – Du får utsatt betalingen av kommunale avgifter hvis du ber om det

Fredag forfaller kravet for kommunale avgifter. Mange er nå kommet i en tøff økonomisk situasjon. Stavangerpolitikerne har lovet at alle som ønsker det kan få utsettelse. Sandnes har vedtatt at det er mulig å dele opp beløpet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dag Mossige (Ap) : – Har du økonomiske utfordringer, så stopp betalingen og søk utsettelse med innbetaling av kommunale avgifter. Foto: Pål Christensen

Leserne mener 3 Comments Icon

Arbeiderpartiets kommunalråd og gruppeleder i Stavanger kommunestyre, Dag Mossige, påpeker overfor Aftenbladet at ordningen ikke er helt på plass.

– Denne bør vi ha på plass til neste regning forfaller. Men vi vil være behjelpelig med utsettelse for de som spør om det.

Stavanger: Du kan får utsettelse

– Så om man har utfordringer denne måneden bør man stoppe betalingen, søke om utsettelse og så betale seinere, sier Dag Mossige.

– Kommunen skal være raus med å innvilge betalingsutsettelse, sier han.

Det vil også være mulig å dele opp kravet i Stavanger.

Flertallspartiene tok politisk initiativ til dette for å lette folks økonomiske byrde, og den krevende økonomiske situasjonen som mange nå er havnet i, viser hvor viktig det var å innføre dette, sier han.

Pål Morten Borgli (Frp): Vi vil strekke ut en hånd til de som er kommet i en akutt utfordrende økonomisk situasjon, Foto: Pål Christensen

I Sandnes kan du dele opp kravet

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes, sier bystyret har vedtatt at det skal være mulig å dele opp kravet for kommunale avgifter i avdrag, måned for måned.

– Vi vil strekke ut en hånd til de som er kommet i en akutt utfordrende økonomisk situasjon, og hjelpe de som har behov for det, sier han.