KrF bryter med venstresiden i Stavanger

– Vi har ikke fått det vi ble lovet, og anser derfor den valgtekniske samarbeidsavtalen som brutt, sier nyvalgt gruppeleder for Stavanger KrF, Henrik Halleland.

Det betyr at fordelingen av politiske verv, som har kommet langt i flere politiske partier, framfor alt i Ap, nå rykker tilbake til start. Kabalen må legges på nytt.

– Hva er det dere ikke har fått som dere hadde regnet med å få?

– Det går på hovedutvalgene, der vi var forespeilet plass i to av fem utvalg. Selv hadde vi lagt om ønske om skole og helse. I stedet får vi en plass i et nytt utvalg for arbeid, et utvalg vi ikke visste om skulle opprettes engang, og en plass i utvalg for kultur og idrett. Når man går inn i et valgteknisk samarbeid, forventer man å bli tatt med i en dialog om fordeling av verv. Her har det heller vært slik at vi bare må ta det vi blir tildelt. Det er skuffende. At vi ikke har vært med å diskutere politiske saker, er selvfølgelig helt greit, men fordelingen av vervene ville vi selvfølgelig hatt et ord med i laget om, sier Halleland.

– Posisjonen presiserte overfor KrF at fordelingen av verv var «ferdig snakka». Dette er ikke i tråd med avtalen som ble inngått, legger han til.

At KrF nå bytter side og går sammen med mindretallet i bystyret, forrykker brøken for fordeling av verv i kommunalutvalg, formannskap, hovedutvalg, kommunedelsutvalg. Det betyr at flertallet, Ap, FNB, MDG, Rødt, SV og Sp, nå bare har 38 av 67 representanter bak seg når de politiske beina skal fordeles. Med KrF på laget ville de hatt 41.

KrF ble utsatt for knallhard kritikk fra Venstre da de gikk inn i et valgteknisk samarbeid med venstresiden. Flere av ventres representanter mente at KrF også da brøt en inngått avtale om fordeling av verv.

– Hva får dere nå, da? Får dere fortsatt en plass i kommunalutvalget slik dere oppnådde på den andre siden?

– Det gjenstår å se. Vi må snakke med de andre opposisjonspartiene så snart det lar seg gjøre sier Halleland.