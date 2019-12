Slukket brann i bil ved bensinstasjon: - Jeg handlet på instinkt

Thomas Lid slukket en brann i en bil ved Shell-stasjonen på Løkkeveien.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Thomas Lid viser hvor det brant. Foto: Solveig Eriksen

Det utspant seg et lite drama ved Shell-stasjonen på Løkkeveien i Stavanger fredag kveld ved 20.30-tiden. Heldigvis ble det kun materielle skader.

– To kvinner som kom kjørende i området ved stasjonen så at det brant i bilen foran dem. Da kvinnen som kjørte den brennende bilen kjørte inn på Shell-stasjonen, fulgte de etter og løp inn for å alarmere personalet på stasjonen, sier Kenneth Håland i politiet til Aftenbladet.

– Jeg handlet på instinkt, sier Thomas Lid. Foto: Solveig Eriksen

Thomas Lid var tilfeldigvis inne på stasjonen, og fikk med seg hva som hadde skjedd.

– Jeg har trening fra Forsvaret, og handlet på instinkt. Jeg fikk tak i et brannslokkingsapparat fra personalet, og fikk slukket brannen ganske raskt, sier Lid til Aftenbladet.

Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk etterslukket. Ingen spredning. Ingen skadd, melder politiet.

Slik så bilen ut etter brannen. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Publisert: Publisert 27. desember 2019 21:23 Oppdatert: 27. desember 2019 21:48