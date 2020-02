Her skal det bli badeliv og flytende badstu

Sjøbadet i Sandnes bør ligge utenfor Havnespeilet, godt skjermet for vær og vind. Blir det penger nok, ønsker rådmannen seg badstu med panoramautsikt over Gandsfjorden.

Styreleder i Sandnes Havn Kristoffer Birkedal (Frp) (t.v.), rådmann Bodil Sivertsen og havnesjef Thor Thingbø gleder seg til å ta seg en dukkert i nytt sjøbad utenfor Havnespeilet i Havneparken. Foto: Fredrik Refvem

Et bad i indre Vågen er noe av det som frister aller minst når iskaldt februarregn trenger seg på, og brunt overvann får Gandsfjorden til å vise seg fra sin dårligste side.

Men til høsten er sjansen stor for at rådmann Bodil Sivertsen kaster seg i vannet utenfor kaikanten i Havneparken.

Her skal det nemlig plasseres et flytende basseng med oppvarmet ferskvann.

– Vi kan bytte ut bading på Jærstrendene med en dukkert i Vågen, foreslår rådmannen optimistisk.

Målet er at sjøbadet med oppvarmet ferskvann på opp mot 26 grader skal stå klart i løpet av høsten.

Sjøbadet får et 25-metersbasseng med seks baner, et barnebasseng på 12,5 meter og garderober på 250 kvadratmeter. Anlegget skal være åpent året rundt dersom etterspørselen er god nok.

– Hvorfor skal kommunen bruke millioner på et nytt sjøbad når økonomien er presset?

– Vil vi ha vekst, nyetableringer og folk til byen, må vi bidra med attraktive møteplasser som skaper liv i sentrum og Havneparken. Dette skal bli en viktig møteplass for folk i Sandnes, argumenterer Sivertsen.

Slik kan det nye sjøbadet bli seende ut. Foto: Trodahl arkitektkontor

Diskusjon om plassering

Det er allerede kjent at politikerne har satt av penger til et nytt sjøbad i gjestehavna. Men det har vært usikkert hvor sjøbadet skal ligge.

De siste månedene har en arbeidsgruppe jobbet med plassering og utforming.

– Vår anbefaling er at bassenget plasseres sør for Havnespeilet langs havnepromenaden. Da vil anlegget ligge solvendt og ganske godt beskyttet for nordavinden, forklarer havnesjef Thor Thingbø.

– Plasseringen er avhengig av nødvendige godkjenninger av flere instanser, og saken skal også ut på høring når den tid kommer, legger han til.

Badstuene utenfor operaen i Oslofjorden som har blitt veldig populære. Foto: Becky Zeller

Badstu med utsikt

Blir det penger nok, skal det også bygges en egen badstu med vinduer fra gulv til tak, med utsikt over Gandsfjorden.

– En badstu hadde vært topp. Jeg får starte dagen her, så kan de komme å hente meg litt utpå formiddagen, spøker rådmannen, og krøker seg sammen under paraplyen, mens iskaldt regn trenger seg på. En badstu hadde ikke vært å forakte, nei.

Sandnes har hentet inspirasjon fra blant annet Sørenga og København, som er utstyrt med flere flytende badstuflåter. De siste årene har folk valfartet til de tre badstuflåtene utenfor Operaen i Oslo.

– Dette har tatt helt av. Nå er det cirka tre måneders ventetid for å få leie badstuen i helgen. Vi blir kontaktet av kommuner og organisasjoner fra hele landet som vil høre om prosjektet vårt, sier Ragna Fjeld, daglig leder i Sørengas badstue- og helårsbadeanstalt.

I ukedagene er det enklere å få plass i de populære badstuene.

– Vi har drop-in til faste tider og det har også blitt veldig populært. Folk er klar for noe annet enn å sitte foran tv-en. Her får de friluftsliv lett tilgjengelig midt i byen, sier Fjeld, som synes det er spennende at Sandnes tenker som Oslo.

Utendørs svømmeundervisning

Iglemyr svømmehall skal stå ferdig i august 2020, men fortsatt er det stor mangel på svømmehaller og svømmeflater i Sandnes.

– Tanken er at anlegget skal være en alternativ plass å ha svømmeundervisning for skolene i Sandnes. Svømmeklubbene kan også benytte seg av anlegget. I et folkehelseperspektiv, hadde det vært flott om også eldre kan bruke det til rehabilitering, sier Kristoffer Birkedal, leder for kultur og oppvekst, samt styreleder i Sandnes Havn.

Har satt av 36 millioner kroner

Drømmen om et utendørs svømmebasseng i havneområdet dukket opp allerede da planene for den nye Havneparken i Sandnes ble lansert for flere år siden. Politikerne, med Ap og Sp i spissen, har flere ganger snakket om et sjøbad i havneområdet. Nå er det bred politisk enighet om at kommunen skal bruke penger på et sjøbad.

I sitt opprinnelige forslag til budsjett hadde rådmannen satt av 28 millioner kroner. Men politikerne har nedjustert bidraget i økonomiplanen til 21 millioner kroner og ber dermed Sandnes Havn om å ta en større del av regningen.

– Per nå har vi satt av 15 millioner kroner, men det er vanskelig å si hvor mye mer vi kan bidra med før styret har fått sagt sitt. Anlegget utløser også spillemidler, så vi har nok noe ekstra å gå på, sier Thingbø.

Planen skal til politisk behandling før sommeren før den skal ut på en kort høringsrunde. Målet er fortsatt at sjøbadet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Publisert: Publisert: 20. februar 2020 20:58 Oppdatert: 20. februar 2020 21:13