Sjokkbrekk i Stavanger - maskerte menn rygget inn i fotobutikk

Politiet har alle tilgjengelige ressurser i området.

Slik så det ut etter brekket i 2016. Foto: Rune Vandvik

Politiet fikk klokken 04.25 fredag melding om sjokkbrekket i Lars Hertervigs gate i Stavanger. En bil har rygget inn i butikken. Foreløpig er det ikke kjent hvor store verdier tyvene har fått med seg. Bilen som ble brukt, står igjen på stedet. Et vitne har sett to maskerte menn løpe fra stedet. Politiet søker i området etter disse ved 05-tiden fredag. Det er også mulig at de kan ha hatt en fluktbil i nærheten, mener politiet. Saken oppdateres.

Også i mai 2016 var det et sjokkbrekk mot fotoforretningen, på samme sted, som ble gjennomført på samme måte ifølge en ansatt. Den gang ble det stjålet biler i fortkant av innbruddet som altså ble benyttet til ugjerningen.

