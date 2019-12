Høvdingen Thor Bjarne Bore er død

Thor Bjarne Bore, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, sovnet inn søndag formiddag, nesten 82 år gammel.

Thor Bjarne Bore (1938–2019) Foto: Jonas Haarr Friestad

Tarald Aano Redaktør

At Thor Bjarne var alvorlig syk, visste alle de 4800 Facebook-vennene hans som har fulgt hans Facebook-oppdateringer de siste ukene. Likevel er det nesten uvirkelig å få beskjeden om at han sovnet stille inn søndag formiddag. Han holdt jo alle sine følgere informert helt til det siste, med klare meldinger, personlige betraktninger, rørende skildringer. Like før helgen skrev han at han måtte bli på sykehuset og ikke kunne komme hjem til jul.

Så gjorde han likevel det, på sitt vis.

Sjefen vår

Thor Bjarne Bore var sjefen vår i 16 år fram til 1999. Han var en nyhetsmann i kropp og sjel, rastløs, aldri hvilende, så påkoblet nyhetsbildet og de siste hendelser at det nesten kunne være skremmende.

Samtidig var han alltid opptatt av de lange linjer; utviklingstrekk som var viktigere enn enkelthendelsene. Og han ville, som mediemann, bidra til at disse endringene ikke ble overskygget av øyeblikkets mer tilfeldige, og kanskje også forstyrrende, nyhetsoppslag.

Slik var Thor Bjarne Bore en av de store høvdingene i norsk presse. En som satte spor etter seg – både i de redaksjonene han ledet, og i enkeltpersoner som hadde gleden av, og utfordringen med, å jobbe sammen med ham.

Glede, fordi det alltid er inspirerende å jobbe med kunnskapsrike og engasjerte mennesker som vil noe – og her var Thor Bjarne Bore helt unik.

Utfordring, fordi han alltid ville mer (han kunne starte et nytt helgemagasin mens han tok heisen opp til kontoret sitt), fordi han alltid ønsket det beste fra folk, fordi vi aldri kunne gjemme oss unna: Thor Bjarne var opptatt av alt vi holdt på med – og alt vi burde holdt på med: Han var i detaljene, han kunne påpeke feil bruk av komma, han kom med innspill til morgendagens nyhetssak, og forslag til en framtidig reportasje. Hans iver etter å rive ut avisutklipp fra all verdens aviser og legge dem på medarbeidernes pulter som ideer og påminnelser, er legendarisk.

Samfunnsmennesket

Stavanger Aftenblad rundet 125 år 1. september. 2018. Dagen ble markert med kake på Arneageren i Stavanger sentrum. Tidligere journalist Marie Rein Bore og tidligere sjefredaktør Thor Bjarne Bore i passiar med Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle. I bakgrunnen ser man markedssjef Børge Aanestad (med solbriller) og redaktørene Elin Stueland og Tarald Aano. Foto: Pål Christensen

Bore ble født 10. januar 1938 i Molde. Han hadde cand.mag. fra Universitetet i Oslo i 1961 med fagkretsen matematikk, astronomi og historie.

Til Aftenbladet kom han i 1983, etter å ha vært sjefredaktør i Vårt Land fra 1974 og Romsdals Budstikke (1966–1970). Dette var også de tre avisene som ble lest i hjemmet der han vokste opp – noe han ofte nevnte, når anledningen bød seg. Og han var stolt over å ha sprengt reisebudsjettet til Aftenbladet allerede første året; Aftenbladet skulle være en regionalavis, men vi skulle se utover.

Oppgavene var store, men Thor Bjarne nøyde seg ikke med å være redaktør i sentrale norske redaksjoner. Han hadde en arbeidskapasitet som overgikk det meste. Derfor engasjerte han seg både innen og utenfor mediebransjen, politikken (han var trofast Venstre-mann) og kirken fikk nyte godt av hans kraft og innsats.

I årene 2002–2006 var han styreleder i Kirkens Nødhjelp og leder av Kirkerådet, han ledet TV2-utvalget (1983–85), var medlem av Ytringsfrihetskommisjonen (1997–1999), Innsynsutvalget (2000–2008), styret i Statistisk sentralbyrå (2000–2008), styret i NRK (2002–2006) og redaktør i The Norseman (2001–2007). Han mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 2005.

Et leksikon

Denne oppramsingen er hentet fra Wikipedia, et dugnadsleksikon med nesten like mye faktakunnskap som det Thor Bjarne satt inne med.

Og denne begeistringen for leksikalsk informasjon ga mange utslag. De som kjente Thor Bjarne privat, vet at han elsket spørrespill – særlig når han vant, noe han nesten alltid gjorde.

Leserne fikk merke det år etter år gjennom hans populære geografikonkurranser til jul og påske – senest i år leverte han Julereisen som er presentert for leserne både i Aftenbladet og våre samarbeidsaviser.

Det skulle bli hans siste.

Vi skal løse oppgavene med ekstra takknemlighet denne julen.

Familiens eget bilde til Facebook-posten om at Thor Bjarne hadde gått bort. Foto: PRIVAT

Familiens hilsen

Midt oppi alle verv var Thor Bjarne Bore også familiemann. Kona Marie Rein Bore, som han skrev vakkert om på Facebook-profilen sin gjennom sykdomsperioden, var også journalist. To av hans tre barn er også pressefolk, Bjørn Kristoffer er sågar redaktør i farens gamle avis, Vårt Land.

Etter at Thor Bjarne Bore døde søndag formiddag, skrev familien på hans hjemmeside:

«Vår elskede far Thor Bjarne sovnet stille inn søndag formiddag, rett etter at Marie sang «Jeg er i Herrens hender». Lørdag morgen forverret sykdommen seg tydelig. Pappa fikk ta avskjed med hele familien, inkludert barnebarn, og vi våket med ham gjennom natten. Han var med oss til det siste, og sovnet fredelig inn.

Takk for alle hilsener og omtanke.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om begravelse og minnesamvær.

Hilsen Geir Arne Bore, Bjørn Kristoffer Bore og Ragnhild Rein Bore».

Thor Bjarne Bore var aktiv i samfunnsdebatten helt til det siste. Foto: Pål Christensen

