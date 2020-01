I dag tok de farvel med moren og de tre jentene

– Fire engler har gått til himmelen.

OMKOM I BRANN: Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9) og Norjin Othman (7) og Malak Hauro (41) mistet livet i brannen i Ytrebygda. Foto: Privat

Mandag morgen strømmet familie, venner og klassekamerater til Haukelandshallen for å ta farvel med Malak Hauro (41) og hennes tre døtre: Norjin Othman (7), Rouhlat Othman (9) og Norjan Othman (14).

De fire mistet livet etter brannen i et bolighus på Søreide i Ytrebygda lørdag 4. januar.

En far og to sønner står igjen.

– Det er ekstra tungt når unge mennesker som har hele livet foran seg, går bort. Men vit at hele byen er her for familien. Ingen skal være alene i sorgen, sa ordfører Marte Mjøs Persen.

SØRGET: Pårørende bar på bilder i begravelsen. Foto: Ørjan Deisz

Det var ventet at rundt 700 mennesker ville komme til seremonien.

En halv time før det startet ventet en voksende folkemengde utenfor hallens inngangsdør – både barn fra jentenes skoler, foreldre, skoleansatte og andre.

JORDPÅKASTELSE: Alle de fire omkomne ble stedt til hvile på gravplassen i Loddefjord mandag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vise kjærlighet

Inne var det lagt ned blomster foran store bilder av de avdøde. En resitering av Koranen ble spilt over høyttalerne.

Elevene ved Aurdalslia skole kom til seremonien med bilder av medelevene.

TOK FARVEL: Mange la ned blomster ved de vakkert pyntede kistene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Her har både elever og foreldre kommet for å vise kjærlighet og medmenneskelighet. Samholdet vi har opplevd har vært fantastisk, sa rektor Terje Tviberg.

De to yngste jentene – Rouhlat (9) og Norjin (7) – gikk ved Aurdalslia skole, mens Norjan (14) var elev ved Ytrebygda.

– Familien tok oss med storm. De var alltid blide og hyggelige. Jentene hadde verdier hjemmefra som var fantastiske. De var inkluderende og ville ikke at noen skulle være alene. De ville dele sin kultur med alle andre, noe som gledet medelever. Alt fra klær til musikk, sa Tviberg.

– Omtenksomme, varme og inkluderende

Den kurdiske familien kom til Norge som krigsflyktninger fra Syria, men var ifølge lokalmiljøet Ytrebygda raske til å omfavne det norske samfunnet de flyttet til.

STORT OPPMØTE: Svært mange hadde møtt frem til minneseremonien. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Sammen med Fahad, skapte Malak barn som var kjærlige, omtenksomme, varme og inkluderende. Jeg tror ikke folk kan se for seg hvor vanskelig det er å flytte til et nytt land. Likevel var Malak engasjert på skolen og ville lære seg norsk, sa en representant for Nygård skole, der moren gikk.

– Da jeg først møtte familien, tenkte jeg at det var flott at en så fin familie fikk en ny mulighet i Norge. Den muligheten har fire familiemedlemmer mistet, sa Kinda Johansen. Hun er familiens talsperson.

– De var blide, barna var så søte da de smilte.

MORENS SKOLE: En representant fra Nygård skole, der moren gikk, holdt tale under seremonien. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Viktig støtte

Johansen takket for den brede støtten familien har fått, og sa det har vært viktig den siste tiden.

– Vi er samlet her for å dele sorgen og for å vise vår dypeste medfølelse til familien og etterlatte, sa styreleder Badreddine Maizi i Bergen Moské.

– Vi tilhører Allah, og vi skal sannelig vende tilbake til ham. I dag minnes vi på det sterkeste at døden er en virkelighet.

VENNINNER: Medelever talte også under seremonien. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Fire engler

Han sa det er rørende å se hvordan tragedien har samlet folk.

– Det lokale samfunnet har vist nok en gang at alle bryr seg. Takk til alle sammen. Takk til de lokale myndighetene, sykehuset, skolene, kirker, sa Maizi.

– I dag har fire engler gått til himmelen.

«ENGLER»: – I dag har fire engler gått til himmelen, sa styreleder Badreddine Maizi i Bergen Moské i sin tale. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Folk reiste seg så opp for å legge blomster ved kistene, etterfulgt av begravelsesbønn, som ble resitert på arabisk av Maizi.

Etterpå stilte familie og pårørende seg bak bildene av de avdøde. Flere av dem holdt bilder de selv hadde tatt med.

Etter en siste bønn ble kistene båret ut.

BLOMSTERHILSEN: De fremmøtte la ned blomster ved kistene, etterfulgt av begravelsesbønn. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kistene ble fraktet til Loddefjord, der selve begravelsen fant sted.

Dødsfallene har berørt mange, både lokalbefolkningen som delte hverdag med familien og det kurdiske og muslimske miljøet i Bergen. Byråd Beate Husa har kalt det en stor tragedie som rammer hele vårt bysamfunn.

Skolene der jentene gikk, har holdt minnestund. Det var det også ved Nygård skole, der moren var elev i to år.

En innsamlingsaksjon for familien har hittil gitt over en million kroner. Pr. mandag hadde nær 5000 personer bidratt.

BÅRET UT: Etter seremonien i Haukelandshallen ble kistene båret ut for å bli fraktet til Loddefjord, der begravelsen foregikk. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ved 12.20-tiden ble den første kisten båret mot gravstedet. Folk holdt rundt hverandre og tørket tårer.

Mange sto med blomster i hendene. Flere hjalp til med å dekke kisten med jord.

DØDE: Norjan Othman (14), Rouhlat Othman (9) og Norjin Othman (7) mistet livet i brannen i Ytrebygda. Fredag ble det tent lys for dem ved Den blå steinen. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Fire-fem menn sto i en ring rundt faren og ba en stille bønn. Det norske flagget vaiet over dem.

En gråtkvalt imam resiterte fra Koranen: «Livet på jorden er kort, men etterlivet varer for alltid.»

Familien stilte seg opp langs en mur. En rekke av folk gikk forbi og tok dem i hånden.

Lazarus Hailu og faren Hailu Asgedom er nærmeste nabo til familien.

– Det er helt forferdelig og veldig trist. Det er en familie med mye kjærlighet. De kalte min far for onkel, sa Hailu.

Han forteller at de kom til dem brannatten og ba om hjelp.

– Men det var dessverre lite vi kunne gjøre. De var de beste naboene du kunne ha. Våre barn lekte sammen. Og jentene ga oss klemmer. De smilte alltid.

BEGRAVELSEN: Mange var møtt frem ved gravplassen i Loddefjord. Foto: Ørjan Deisz

KORTESJE: Fire biler kjørte kistene inn til gravlunden. Foto: Eirik Brekke

BEGRAVELSEN: Én etter én ble de fire kistene båret mot gravstedet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Publisert: Publisert 13. januar 2020 12:20 Oppdatert: 13. januar 2020 14:46

