Ida og Kenneth fra Kvitsøy ble uventet foreldre til årets nyttårsbarn

Nyttårsfeiringen ble ikke helt som ventet for Ida og Kenneth som fikk sin andre sønn til verden i natt, en uke før termin.

Ida Haugerud Dahl (31) og Kenneth Ramsland Hviding (32) skal nyte tiden fremover med den nyfødte, som kanskje skal hete Elliot, og storebroren Filip på to år. Foto: Jarle Aasland

Ida Haugerud Dahl (31) og Kenneth Ramsland Hviding (32) var, i likhet med mange andre, i nyttårsselskap i går kveld. Utover kvelden kjente Dahl at noe var på gang, men var ikke helt sikker, og ville ikke si noe til de andre gjestene.

Dahl har egentlig ikke termin før om en uke, men hun kjente at kynnerne begynte å bli tettere.

Klokken 23 dro de fra det uvitende selskapet og sendte sønnen Filip (2) til farfaren, som også bor på Kvitsøy.

– Kvelden ble nok ikke helt som farfaren hadde tenkt heller, da han plutselig måtte sitte barnevakt på nyttårsaften, ler Hviding.

Hviding er fra Kvitsøy, og Dahl kommer fra Jevnaker i Oppland. De bor sammen med sønnen Filip på Kvitsøy.

Ble fraktet med helsebåt

Paret ble fraktet fra Kvitsøy til Stavanger med helsebåt klokken 01 i natt, og var fremme på Stavanger Universitetssykehus omtrent klokken 02. De nybakte foreldrene er glade for all hjelpen de fikk på vei til sykehuset.

– Vi føler oss utrolig heldige, for vi møtte så mange flinke folk i natt. Ambulansesjåførene var flinke, jordmoren. Taxisjåføren også, ler Dahl.

Nøyaktig klokken 03:01 i natt kom sønnen én uke for tidlig, og ble nyttårsbarnet på Stavanger Universitetssykehus (SUS). Fødselen gikk fint, og paret fikk en frisk sønn.

Denne lille gutten kom til verden klokken 03 natt til 1. nyttårsdag, og ble nyttårsbarnet på Stavanger Universitetssykehus. Navnet er ikke helt bestemt, men blir kanskje Elliot. Foto: Jarle Aasland

– Vi har ikke bestemt oss hundre prosent for navn enda, men vi har snakket om Elliot, sier Dahl.

– Enn så lenge kaller vi ham «baby», ler Hviding.

Hviding og Dahl har hatt en lang natt, og våknet opp til beskjeden om at Aftenbladet gjerne ville besøke tiårets første nyttårsbarn.

– Vi hadde aldri sett for oss at de første besøkende på barselhotellet etter fødselen skulle være journalister. Når ting begynte å skje i går, hadde vi helt andre tanker i hodet enn at sønnen vår kanskje ville bli nyttårsbarnet, sier Dahl.

Storebror må dele oppmerksomheten

De nybakte foreldrene har sendt meldinger til venner og familie om at den lille er kommet, og telefonen plinger med gratulasjoner.

– Det er så utrolig koselig. Jeg tror nok det var spesielt morsomt for de som var i selskapet med oss i går kveld. De ante det jo ikke, ler Dahl.

Storebror Filip kommer på besøk enten 1. nyttårsdag eller 2. januar, og de fornøyde foreldrene håper å få reise hjem med den lille før helgen. Filip er det første barnet og barnebarnet i familien, og er derfor vant til å få all oppmerksomheten.

– Han gleder seg nok, men jeg tror nok ikke han vet helt hva som kommer med å ha en lillebror å måtte dele oppmerksomheten med, ler Dahl.

Publisert: Publisert 1. januar 2020 12:52 Oppdatert: 1. januar 2020 13:05