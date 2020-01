Riksvei 9 åpnet for normal trafikk

Riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli er fra lørdag formiddag åpnet for normal trafikk. Fredag kveld ble den stengt på grunn av sterk vind og snøvær, og fra klokka 03 i natt har det vært kolonnekjøring.

AGDER: – Det er en del vind og snø der, så veien kommer til å bli stengt i natt. Brøytemannskapene kjenner forholdene og vil ta en ny vurdering lørdag morgen når værutsiktene er klare, opplyste trafikkoperatør Fabian Østeng ved Vegtrafikksentralen til Fædrelandsvennen litt før klokka 23.30 fredag.

Klokka 10.20 lørdag formiddag ble riksveien mellom Hovden og Haukeli åpnet for normal trafikk. Fra 03-tiden i natt var det kolonnekjøring og før det var veien helt stengt i seks timer på grunn av uværet.

– Det er vanskelig å si når riksvei 9 åpner for normal trafikk. Det kommer an på været, men det ser ut på meldingene nå som det løyer. Fylkesvei 45 mellom Rotemo (Agder) og Grytestøyl bom (Vestfold og Telemark) er derimot helt stengt på grunn av uværet, fortalte trafikkoperatør Tonje Halvorsen til Fædrelandsvennen tidlig lørdag morgen.

Natt til lørdag var det varslet kraftig vind over store deler av Agder. Ute i Skagerrak kan bølgehøyden bli 8–10 meter.

Jo Breivegen, daglig leder i Hovden Hytteservice, anbefaler bilister å ha med godt med klær dersom de må ut og kjøre. Foto: Jim Rune Bjorvand

Vær beredt!

På Hovden er det kraftig vind og snøfokk.

– Plutselig er det ganske ille, så er det ganske greit igjen. Det blir ikke åpen vei her før i morgen. Det kan jeg aldri tro, sier Jo Breivegen, daglig leder i Hovden Hytteservice, til Fædrelandsvennen.

Breivegen anbefaler bilister å ha med seg nok drivstoff eller strøm på «tanken», og godt med klær, dersom de i det hele tatt må kjøre i kveld.

– Det er ikke noe vits i å kjøre i dag hvis ikke du må. Du kan like godt vente til i morgen, så slipper du kolonnekjøring, sier han.

Slik så det ut i området nord for Hovden fredag kveld. Foto: Jim Rune Bjorvand

– Liten storm

Kraftig vind kombinert med snøbyger vil kunne gi svært dårlig sikt i fjellet. Tidligere fredag var alle fjelloverganger mellom Øst- og Vestlandet stengt.

– Det er kysten av Agder og fjellet som vil få mest vind. Vest for Oksøy venter vi sterk vestlig kuling, og i fjellet vestlig liten storm. Tidlig lørdag morgen vil vinden dreie over på nordvest, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til Fædrelandsvennen.

Den kraftige vinden vil trolig vare hele natten.

– I Agder vil nok snøgrensen ligge på 5–600 meter, så for eksempel på Hovden vil nedbøren komme som snø. Lørdag er det ventet at vinden avtar noe, men vinden vil fremdeles merkes. Utpå lørdag vil det trolig bli mulig å få øye på sola flere steder i landsdelen, sier Martin Granerød.

Det er kolonnekjøring mellom Hovden og Haukeli fredag kveld. Foto: Jim Rune Bjorvand

Gult farevarsel

Det er sendt ut gult farevarsel for vind for store deler av Agder, og i fjellet er det også gult farevarsel for kraftig snøfokk.

– Akkurat nå (klokka 15.10 fredag, red. anm) er det kolonnekjøring mellom Hovden og Haukeligrend. Europaveien over Haukelifjell et er stengt, og ser ikke ut til å bli åpnet i løpet av dagen. Vinden ser jo bare ut til å øke utover kvelden, sier trafikkoperatør Tonje Halvorsen ved Veitrafikksentralen.

Fare for trefall

Siden det også er varslet kraftig vind langs kysten, advarer Veitrafikksentralen mot trefall.

– Vi og entreprenørene er forberedt på at trær kan blåse over veier, og bilister bør også av den grunn kjøre forsiktig, sier Tonje Halvorsen.

