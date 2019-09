Time: Endelig resultat er klart, Reinert forhandler om en ny periode

Senterpartiet er den store valgvinneren i Time. Men den borgerlige blokken med Høyre, KrF, Frp og V har flertall med ett mandat og forhandler mot midnatt for å fortsette et samarbeid som kan sørge for at Reinert Kverneland får sin tredje periode som ordfører.