I fireårsperioden som snart er over har Høyre, KrF og Senterpartiet hatt det politiske flertallet i Klepp. Gjennom en samarbeidsavtale i 12 punkter bestemte de allerede i 2015 sentrale områder og saker som skulle prioriteres i valgperioden.

Avtalen tar blant annet for seg utviklingen av Kleppe sentrum, bompengefinansiering av samferdselsprosjekter, styrking av skoler og barnehager, jordvern og bygging av ny kirke.

– Det har vært trøttende for opposisjonen at avtalen er så lang og detaljert. Gjennom perioden har jeg hørt jevnlig at dette er ugreit, og det skal ikke være frustrasjon og avmakt som preger et kommunestyre, sier Braut Nese til Aftenbladet, og legger til:

– Folk er ofte fornuftige, selv om de tenker annerledes enn oss selv.

Graver seg ned i detaljene

Klepp er en særegen kommune ved at det ikke er rådmannen som legger fram forslag til budsjett og økonomiplan – den jobben gjør politikerne.

– I andre kommuner rister de på hodet og sier at slik vil ikke de gjøre, og jeg har hørt rådmenn si at de aldri kunne vært rådmann i Klepp. Men her er vi oppvokst med at dette er måten å gjøre det på. Arbeidsmåten gjør at vi politikere må grave oss ganske godt ned i tall og tjenester, og det gjør at vi blir ekstra godt kjent med kommunen, sier Braut Nese.

– Mindre meningsfylt

Hun understreker at samarbeidet mellom flertallspartiene har fungert godt i perioden. Likevel vil hun ha en mindre omfattende avtale for de neste fire årene – om hun fortsatt får være en del av flertallet i Klepp-politikken.

– Det å sitte i opposisjon blir mindre meningsfylt, når et flertall har avgjort sakene på forhånd. Det er ikke bra at ikke alle partier er med og lager løsningene. Dette har vi hatt kultur for i Klepp, derfor vil jeg i større grad ha alle på ett lag. Jeg har heller aldri hørt fra en innbygger i Klepp at vi har vært for enige, sier ordføreren.

Jon Ingemundsen

Bør Stortinget se til Klepp?

Kjetil Maudal, ordførerkandidat for Klepp Frp, er på mange måter enig:

– Det er veldig sjelden at noen har «heila ved». Kanskje skulle vi samarbeidet enda bedre enn vi gjør, sier han.

– I Klepp er vi vel kjente for å være mye enige. Jeg tror de beste beslutningene kommer gjennom enighet, sier også Senterpartiets toppkandidat, Roar Lima Grødeland.

Ane Mari Braut Nese mener at ikke bare andre kommuner har noe å lære av Klepp, men også Stortinget.

– Ja, det synes jeg. Med en mindretallsregjering må du deale fra sak til sak, og da får alle delta, sier hun.

Ove Heimsvik

– Mindretallet blir gissel

Sigmund Rolfsen er i denne perioden gruppeleder for Arbeiderpartiet og en av dem som har fått merke flertallsregimet.

– Vi har vært i opposisjon i åtte år og har gitt uttrykk for en del frustrasjon. Jeg er enig i at samarbeidsavtalen mellom Høyre, KrF og Senterpartiet har vært omfattende og at den har vært til hinder for inkludering, sier Rolfsen.

Han er uenig med Braut Nese om måten budsjettarbeidet foregår på.

– Budsjettprosessen har vi i Ap aldri syntes noe om, og hvis vår modell er så fantastisk, burde jo flere kommuner hoppet på. Men dét er det ingen som har gjort. Jeg mener måten vi jobber på gjør at mindretallet i større grad blir sittende som gissel, mens flertallet kjører gjennom det de er blitt enige om. På den måten får du ikke fram skillelinjene mellom partiene. Vi jobber alle for et bedre Klepp-samfunn, men vi har ulike innganger. Derfor ønsker vi at rådmannen skal legge fram sitt forslag, så kan partiene komme med sine alternativer ut fra det forslaget, sier Rolfsen.

På dette punktet er dagens varaordfører, Torbjørn Hovland fra KrF, enig med Aps ordførerkandidat.

– Jeg skjønner hva Rolfsen mener med å bli gissel for det flertallet bestemmer, og det hadde kanskje vært mer naturlig at rådmannen legger fram forslag til budsjett. Da vil de politiske forskjellene bli mer synlige for innbyggerne. Samtidig er fordelen med et samarbeid at beslutningene står seg bedre, det blir færre omkamper, mener Hovland.