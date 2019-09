Tog har sporet av ved Lagård gravlund - all togtrafikk stanset

Ulykken skjedde like etter klokken 08 onsdag.

Det var bare lokføreren som var om bord i toget, og det er ikke meldt om personskader.

– Avsporingen har skjedd like nedenfor politihuset. Togsettet hadde tre vogner, og én eller to av dem har sporet av, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Vy melder at strekningen Stavanger-Sandnes er stengt for all togtrafikk.

Fredrik Refvem

Klokken 08.30 er årsaken til avsporingen ikke kjent.

Vy opplyser på sine nettsider av togene vil kjøre i kø, siden færre spor er bruk. Det må regnes med forsinkelser og innstillinger.

Klokken 08.45 er både mannskaper fra både politi og brannvesen på stedet. De jobber med å kutte strømmen, før de kan sette i gang arbeidet med å få togvognene tilbake på skinnene igjen.

Aftenbladets reporter på stedet forteller at togsettet har seks vogner, i tillegg til lokomotivet. Lokomotivet står lengst fra stasjonen, men det er de bakerste vognene som har havnet utenfor sporet . Det kan se ut som at avsporingen kan ha skjedd under rygging.

Saken oppdateres.