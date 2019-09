Øl fra Jæren skal selges over hele landet

Han var forut for sin tid, startet det første nye bryggeriet i Norge på 100 år. Men ble plutselig stoppet av en ny lov og gikk konkurs i det som ble en stor nasjonal sak da det stormet rundt ham i minst tre år, fra 1989.

Nå skal arven etter Torstein Surdal føres videre med et nytt juleøl laget nesten bare med lokalt råstoff, og brygget i samarbeid mellom øl-pioneren og det Rema 1000-eide Rygr brygghus As på Øksnevad i Klepp.

– Torstein satte jærsk øl på kartet, forklarer daglig leder Sune Aabø Parker.

Fredag morgen summer det av aktivitet i det skinnende bryggeriet rett bak plogfabrikken til Kverneland. Det åpnet i april i fjor som en test for en ny øl-strategi for hele Remakjeden: Slo Jæren til, skulle satsingen bli mal for slike bryggerier landet rundt. Den slo ikke til. Bergen ble startet og raskt lagt ned. Nye etableringer er lagt på is, men Rema skal fortsatt satse på Rygr brygghus. Blant annet er utstyret fra Bergen nå flyttet til Jæren, slik at produksjonen kan dobles hvis det blir behov for det. Og i uke åtte neste år vil ølet fra Jæren gå ut nasjonalt - til 550 butikker i landet.

Lokalt råstoff

Nå kommer Sverre Grimstad personlig på døra med byggkorn, som er håndmaltet hjemme på gården på Laland, rett i nabolaget. Dagens levering er tørket litt provisorisk, men han har kjøpt inn en ny, stor tørke som skal ta lokal kornproduksjon til øl til nye høyder.

– Det er helt fantastisk at vi som bønder kan ha en slik tett kobling til produsenten, sier Grimstad.

På plass er også Marianne Aarreskjold med havregryn fra Stangeland Mølle, familiebedriften som ble startet i 1846, og som holder til i Oalsgata i Sandnes.

– Vi hadde aldri tenkt at ølbrygging skulle bli et marked for oss, men nå leverer i storsekk både til Lervig og Rygr, sier Marianne som sammen med søsteren Hege er femte generasjon som driver mølla sammen med far Øyvind.

Surdals erfaring

Og der på gulvet, litt eldre enn sist, står Torstein Surdal, han som startet det som skulle bli en ny næring i bygd og by. - Jeg har erfart at det ikke er så lett å starte noe nytt i dette landet, konstaterte Surdal, da det stormet rundt ham fra 1989. Han hadde bare fulgt myndighetenes oppfordring om å vise kreativitet for å skape nye arbeidsplasser. Hadde et ledig lokale på Tjøtta, satset alle sparepengene og startet til stor overraskelse det første nye bryggeriet i Norge på 100 år.

Han hadde studert lovverket, funnet ut at ingen lov kunne hindre en slik etablering, og uten at saken hadde vært innom noen kommunal instans, åpnet han Jæren bryggeri sommeren 1989. Et halvt år etter kom imidlertid en ny alkohollov med en klar begrensning for mini-bryggerier: Kun bryggerier som solgte mer enn 800.000 liter øl i året kunne selge øl direkte til forbruker. Det gjorde ikke Jæren bryggeri. De fikk plutselig ikke lov til å selge sitt eget øl fra eget bryggeriet. Omsetningen måtte skje gjennom forhandlere. Dermed falt det økonomiske grunnlaget bort for virksomheten.

Rammet de små

– Skal det ikke være lov å være liten i dette landet? spurte Surdal i en av mange reportasjer om saken.

Forskriften kom for å unngå oppblomstring av mikrobryggerier. Men antall bryggerier i landet hadde da gått ned fra 252 til 18 store bryggerier. Halvparten av disse ble igjen eid kun av ett selskap. Lokalt var da skjebnen svært usikker for Tou Bryggeri, som da også ble lagt ned i 2003, etter 150 år som lokalt bryggeri.

– Jeg var den eneste i hele landet som ble rammet. Men jeg fikk aldri anledning til å uttale meg. Departementet sier at de ikke visste at jeg eksisterte, men avisene hadde jo en rekke oppslag om etableringen på Jæren, påpekte han.

Blant annet måtte bryggeriet hans nå godkjennes av kommunestyret. Bryggeren mente loven ikke kunne ha tilbakevirkende kraft, men Klepp kommunestyre satte saken på kartet og vedtok at Surdal ikke fikk selge øl i skatteklasse 3. Ølet utgjorde omlag 75 prosent av omsetningen.

-Jeg fikk aldri bevist at bryggeriet kunne drives forsvarlig. Nå måtte vi bare skaffe mer kapital eller gå til skifteretten, sa Surdal til Aftenbladet før bryggeriet ble historie. Det hører med at bryggeren gikk til sak mot Staten, med krav om 3,3 millioner kroner, men tapte saken.

-Litt tragisk

Nå står han - 28 år etter konkursen - stolt og litt avmålt i hallene til Rygr brygghus. Bryggeriet skal ikke bare lage hans gamle juleøl, de skal også bruke hans etikett med et lite rødmalt jærhus, der også signaturen T. Surdal Jæren bryggeri er påført. Han skal jevnlig innom for å delta i utviklingen.

– Klart dette er moro, men det er også litt tragisk, medgir han.

Han gikk nemlig på en personlig smell etter konkursen. Ble først arbeidsledig, så arbeidsufør.

– Jeg mistet liksom gnisten av alt det som skjedde, jeg kjempet mot Staten og i retten var det mot regjeringsadvokaten. Jeg hadde ingen sjanse. Jeg angrer bare på én ting, at jeg ikke holdt ut til politiet hadde kommet og stengt døra. Da hadde jeg hatt større sjanse for å få erstatning for en lov som fikk tilbakevirkende kraft og som bare rammet meg fordi jeg var liten, sier 72-åringen i dag, og smiler lunt når bryggerimester Øyvind Tveit åpner tankene med det spesielle juleølet som er laget nesten bare med lokalt råstoff og altså kommer i november med en gammel, kjent etikett.

