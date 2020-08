Restaurantene i Sandnes: – Den beste sommeren noensinne

Sommeren har vært en overraskende stor opptur for spisestedene i Sandnes, men det ser skummelt ut for julebordsesongen.

– Vi merker at flere turister har oppdaget Sandnes denne sommeren, sier Johannes Kay (t.v) hos Delikatessen. Tom Eirik Karlsen (t.h) i bildet som er tatt under 100-ugå tidligere i år. Foto: Jon Ingemundsen

– Vi har hatt den beste sommeren noensinne og omsetningen i juli er opp 90 prosent sammenlignet med juli i fjor, forteller Johannes Kay hos Delikatessen by Foodfighters i Sandnes.

Nøyaktig omsetning vil han ikke ut med.

– Men det er første gang vi går i pluss i juli, avslører Kay.

Han hadde forventet en god sommer, men aldri at den skulle bli så god.

– Dette har tatt helt av. Juli er vanligvis en veldig utfordrende måned. Noen steder har faktisk pleid å holde stengt i juli, forteller Kay, som også daglig leder i Værtskapet, en forening for serveringsbransjen i byen.

– Alle medlemmene melder om en god sommer, forteller han.

Den nye parken på Ruten trekker flere folk til sentrum, ifølge Hanne Jørgensen hos Coffeeberry. Foto: Tommy Ellingsen

Ruten-parken gir etterlengtet opptur

Kaffekoppene fylles raskt opp hos Coffeeberry om dagen. Etter en frustrerende vinter og vår med byggearbeid på Ruten og koronatomme gater, strømmer folk tilbake.

– Sommeren har vært knallbra. Vi har fått god hjelp av den nye parken på Ruten. Omsetningen er opp med 50 prosent i juli sammenlignet med fjoråret, forteller Hanne Jørgensen bak disken på Coffeeberry.

De fleste ansatte er tilbake på jobb.

Hanne Jørgensen hos Coffeeberry. Foto: Byas

– Vi er overrasket over de gode tallene. Det er utrolig kjekt å se at byen blir mye brukt. Spesielt når folk tar med seg tilreisende som får se at det er godt med liv i Sandnes.

Turistene har også funnet veien til Huong Viet, den lille vietnamesiske restauranten i Kirkegata.

Eier William Bui har servert marinert svinekjøtt, syltet gulrot og vårrull på løpende bånd.

– Sommeren har vært veldig bra. Omsetningen har vært opp 30–40 prosent. Både turister og lokale har spist hos meg, forteller han.

William Bui hos Huong Viet. Foto: Fredrik Refvem

Fullbooket hotell

Også på Gamlaværket jubler de for fulle hus.

– Hotellet har vært fullbooket stort sett hele sommeren. Det betyr også mange ekstra gjester i restauranten, forteller Bente Anita Andersen, daglig leder på Gamlaværket.

26 av 30 ansatte er tilbake i jobb etter å ha vært permitterte.

Gamlaværket lever godt på turister og konfirmasjoner. Foto: Pål Christensen

– Høsten blir usikker og vi aner jo ikke hvordan det blir med konferansemarkedet. Vi har hatt en del kanselleringer på selskaper fordi eldre jubilanter vil utsette feiringen på grunn av korona, forteller Andersen.

Hun har fått et par bestillinger på julebord, men også her er det mye usikkerhet.

– Nå er det heldigvis fullt trøkk på konfirmasjoner, så vi har fortsatt en god måned foran oss.

Noi i Sandnes. Foto: Fredrik Refvem

Spent på julebordsesongen

Noi har hatt lunsjstengt tirsdag, onsdag og torsdag hele sommeren, men har likevel hatt god omsetning.

– Sommeren har vært over all forventning. Vi hadde samme omsetning som i juli i fjor, men i år har vi hatt svært reduserte åpningstider, forteller daglig leder Roger Malin.

Også hos Noi er alle tilbake i jobb, de fleste i 80 prosent stilling. Malmin er spent på høsten.

– Vanligvis har vi godt belegg på julebord allerede i august, men det er få som har bestilt. Mange er nok usikre på om det er lurt å arrangere julebord og derfor avventer de.

Omsetningen hos Noi er ned 40 prosent så langt i år, men reduserte kostnader gir foreløpig en grei bunnlinje, ifølge Malmin.

Alle er tilbake på jobb

Alle ansatte hos Delikatessen har vært tilbake på jobb siden juni, 12 heltidsansatte og 8–10 deltidsansatte.

– Sandnesgaukene har vært flinke til å bruke byen. Samtidig har de vært flinke til å ta med seg tilreisende. Vi ser at mange har vært hjemme i sommer og hatt besøk av familie og venner, sier Kay.

Det store spørsmålet er hvordan høsten blir.

– Vi håper jo at folk fortsetter å bruke byen sin, men en typisk høst er drevet av mange arrangementer og spesielt julebord. November og desember er vanligvis de beste månedene i året.

Foreløpig er det ingen som har booket julebord hos Delikatessen.

– Vi har ikke hatt større selskaper siden mars og vi har likevel klart oss, så dette kan gå godt om folk fortsetter å bruke byen sin. Men det vi har tjent ekstra kan fort bli spist opp av en dårlig høst, sier Kay.