Politiet etterlyser vitner etter ran

14. august i tidsrommet 14.30-16.50 skal det ha skjedd et ran av en mann i 40-årene i området Lurabyen-Varatun/Vibemyr på Sandnes.

Politiet har siktet en mann i 30-årene for ran. Den fornærmede mannen ble fraktet med kuttskader for behandling på Stavanger universitetssjukehus.

- Vi trenger ytterligere opplysninger i denne saken, og i den forbindelse etterlyser politiet vitner som kan ha sett noe som kan være av interesse for oss, sier politifullmektig Marie Nyland.

Tips i saken kan meldes til politiet på 02800.

Aftenbladet får opplyst at det allerede er gjort en rekke etterforskningsskritt i saken. Grunnen til at politiet først elleve dager etter det anmeldte ranet går ut med en pressemelding er fordi politiet trenger flere opplysninger om forholdet.

Til Aftenbladet sier politifullmektig Nyland at både fornærmede og siktede er kjent for politiet fra tidligere. De to skal også kjenne hverandre.

– Vi har avtalt både fornærmede, siktede og vitner. Vi er interessert i å komme i kontakt med eventuelle andre vitner for å få saken bedre opplyst, sier Nyland.

Fornærmede og siktede skal ha vært i området sammen. Med seg skal de ha hatt en sykkel. Nyland sier at siktede skal ha tatt personlige eiendeler fra fornærmede. Siktede ble løslatt etter avhør.

