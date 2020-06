Dømmes strengt etter rekordbeslag av eksplosiver

Politiet undersøkte tirsdag 16. april siktedes bolig på Sola. Bombegruppa fra Oslo var også på plass, blant annet en tjenestemann med ammunisjonsekspertise. Foto: Marie von Krogh

Minst 5,7 kilo eksplosiver. Om lag 7 kilo kruttblandinger. Store mengder utgangsstoffer for eksplosiver. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har aldri sett et større beslag.