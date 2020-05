Vaulen-bråket: Politiet ber om foreldrenes hjelp

Politiet har hatt over 30 politioppdrag den siste måneden i forbindelse med at mange ungdommer har samlet seg på Vaulen badeplass.

Politiførstebetjent Kjell Riise og politibetjent Ole Bjørn Paulsen at foreldre også kan bidra. Foto: Politiet

Mange av dem drikker alkohol, og det har også vært voldshendelser.

– Politiet og uteseksjonen i kommunen har et godt samarbeid, og oppsøker ofte Vaulen badeplass. Vi snakker med ungdom for å forebygge at uønskede hendelser skjer, men dette hindrer ikke alt. Det gleder oss at natteravnene og Norsk Folkehjelp var til stede i området forrige helg. Nå håper politiførstebetjent Kjell Riise og politibetjent Ole Bjørn Paulsen at foreldre også kan bidra, for å gi ungdommene trygghet, skriver politiet på Facebook.

Dette er politiets råd:

1. Gjør avtaler med ungdommene deres på hvor de skal og hvem de skal være sammen med.

2. Ta en tur ut der ungdommene er – synlige og tilstedeværende foreldre har stor effekt.

3. Sørg for at ungdommene deres kommer seg trygt hjem.