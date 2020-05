Hjemme hos-bolig til salgs i Hjelmeland

Aftenbladet har laget Hjemme hos-reportasje om luksusboligen som er til salgs i Hjelmeland for 9,5 millioner kroner.

Utsikt mot Ombo, til venstre, som etter årsskiftet er en del av Stavanger. Foto: Verdi eiendomsmegling

«Dette huset lokka byfolka til bygda», skrev Aftenbladet om atriumboligen på Randøy, om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmere bestemt Kobbasteinen, hvor det tidligere var en liten golfbane.

Elin Haga og Ketil Barkved kjøpte eiendommen i 2014. Nå vil de selge for 9,5 millioner kroner.

Prisen er høy, men ikke rekord i Hjelmeland. Et herskapelig hus ved Hjelmelandsvågen ble solgt for 11,5 millioner kroner i fjor. Selgerne var Florence Louise Øglænd og Jakob J. Øglænd, en etterkommer etter Jonas Øglænd, som bygde opp Norges største sykkelfabrikk på Sandnes. De forlangte 15 millioner kroner for eiendommen, og mente den var verd mer enn det.

I Bo-reportasjen i 2018 skrev Aftenbladet at Elin Haga elsker bypulsen og det sosiale livet med mange venninner.

– Jeg aldri flyttet fra Kobbasteinen hvis ikke Elin hadde lyst å komme nærmere Stavanger. Det blir bra i Heiabakkane også. Jeg får bo i Ryfylke, slik jeg har lyst til. Hun har jobb på Tau og kommer nær vennene, sier Ketil Barkved.

Han er direktør i New Kaupang. Dette selskapet er dannet av Rogaland fylkeskommune og 10 kommuner for å legge til rette tomter for nye, grønne næringer – alt fra datasenter og battericelle-produksjon til fiskeoppdrett på land og annen kraftintensiv produksjon.

I 2018 laget Aftenbladet en Hjemme hos-reportasje om huset til Ketil Barkved og Elin Haga på Randøy. Foto: Jonas Haarr Friestad

Hyttemarkedet i Hjelmeland er hett. Mandag var det budkrig på fire hytter. Alle gikk over takst. Også landbrukseiendommer i kommunen selges for gode priser, mens boligmarkedet er roligere.

– Vi har ikke fått bud ennå, men det er heldigvis folk som er interesserte. Mandag ble det solgt en hytte i nabolaget og det var masse folk på visning. Det har akkurat flyttet to par til Kobbasteinen, sier Ketil Barkved, som har visning 7. juni.

Det 264 kvadratmeter store huset er tegnet av arkitekt Erik Bjørnstad. Foto: Verdi eiendomsmegling

Foto: Verdi eiendomsmegling