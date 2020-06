Heftig debatt om helsedata i Stavanger

Mímir Kristjánsson (Rødt) er meget skeptisk til et nytt nasjonalt IT-system for pasientjournaler. Kommunestyret ønsker å gå videre, men med klare forbehold. Foto: Pål Christensen

Til tross for heftig motstand fra Mímir Kristjánsson (Rødt) valgte kommunestyret i Stavanger ikke å hoppe av AKSON, et felles nasjonalt system for pasientjournaler.